Cómics, animé y cultura retro pop: vuelve la convención Animacom a Cipolletti

El festival Animacom llega con la visita del creador de Alejo y Valentina, competencias gamer y más de un millón de pesos en premios.

La 14 edición de la convención de cómics, animé y cultura retro pop Animacom se llevará a cabo los días 12 y 13 de septiembre . La cita tendrá lugar en el Complejo Deportivo Municipal (ex-Corpofrut) , ubicado sobre la calle Saavedra 260 , sábado y domingo de 15 a 21.

El evento se consolida como un espacio de encuentro cultural, recreativo y solidario destinado a jóvenes y adultos apasionados por el universo de los cómics, los videojuegos, las series, el animé y la cultura pop en general.

Para esta edición, la organización confirmó un atractivo programa que repartirá más de $1.000.000 de pesos en premios . Entre las propuestas principales se destacan el certamen de cosplay para adultos y el tradicional desfile de cosplayers , además de torneos en la zona gamer con competencias de videojuegos , Pokémon Go , TCG y un torneo de Beyblade .

La grilla se completa con un concurso de dibujo en dos categorías, un concurso de canto, una competencia de baile y la Batalla de Aura. Quienes busquen acción encontrarán actividades de soft combat, un polígono de airsoft y exhibiciones de artes marciales, sumado a un taller de paleoarte. El recinto dispondrá también de un sector gastronómico y stands comerciales provenientes de diversos puntos del país.

La Animacom se realizará en el Complejo Deportivo Municipal.

Alejandro Szykula, el invitado destacado

La gran atracción de esta entrega será la presencia de Alejandro Szykula, reconocido creador de la célebre serie "Alejo y Valentina". La producción, desarrollada íntegramente mediante Adobe Flash Player, marcó un hito en la cultura pop argentina por su humor surrealista y paródico, con el propio Szykula a cargo de todos los dibujos, animaciones y voces de los personajes.

El realizador es además fundador del portal LoCoARTS, plataforma desde la cual continúa produciendo contenidos digitales y participando en eventos del sector. Su trayectoria independiente lo posiciona como un referente indiscutido del humor y la animación nacional.

Entradas y vías de contacto

Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta a través de las redes sociales oficiales del evento en @Animacom_ a un costo de $4000. Por su parte, los pases en puerta durante los días del evento tendrán un valor de $5000.