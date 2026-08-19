Presentarán un amparo colectivo y ambiental en la Justicia por la carencia de agua potable en Las Perlas

La Asamblea por Las Perlas presentará antes de que finalice agosto un recurso de amparo colectivo y ambiental en reclamo de agua potable para la comunidad.

Durante la última semana de agosto, los integrantes de la Asamblea por Las Perlas concurrirán a los tribunales de Cipolletti para presentar un recurso de amparo colectivo y ambiental por el derecho a contar con agua potable.

Antes de que concluya agosto, integrantes de la Asamblea por Las Perlas presentarán en Cipolletti un recurso de amparo colectivo y ambiental en reclamo de agua potable y por los crónicos problemas que existen con los actuales suministros sin tratar que recibe la mayoría de la población. Apenas dos barrios cuentan con agua potable, a través de un camión cisterna.

Los inconvenientes que enfrenta la comunidad son numerosos y graves, como la contaminación detectada en algunos sectores poblacionales, en los que se comprobó mediante análisis en laboratorio la presencia de bacterias coliformes y minerales potencialmente peligrosos para la salud humana.

Los únicos barrios que acceden al agua potable vía camión cisterna son el NyC y Río Sol , pero la provisión es muy acotada en relación a las necesidades de los hogares y, lo peor, es que tal provisión se suspende cuando las lluvias vuelven intransitables las calles de acceso a ambos sectores o cuando el vehículo del reparto sufre alguna avería o desperfecto. El camión carga el agua en una planta de suministro del EPAS neuquino .

Los perlenses presentarán en la Justicia con sede en Cipolletti un recurso de amparo colectivo y ambiental para exigir que se les garantice el derecho al agua potable.

Los otros 14 barrios de Las Perlas se abastecen a través de captaciones en el río Limay o mediante perforaciones profundas que bombean y extraen el líquido desde las napas menos accesibles.

El pasado sábado 15 de agosto, la Asamblea por Las Perlas se reunió con el abogado Mauro Istueta, en un encuentro que fue calificado como "clave" por los vecinos que participan del nucleamiento.

Amparo colectivo y ambiental

En una publicación efectuada en las redes sociales, la Asamblea informó que "tras haber agotado todas las instancias y presentaciones administrativas correspondientes sin recibir respuestas concretas, el abogado confirmó que el camino a seguir es la presentación de un Recurso de Amparo Colectivo y Ambiental ante el Poder Judicial de Cipolletti".

A efectos de que "la demanda ingrese con la máxima fuerza legal", en la comunicación asamblearia se destacó la necesidad de "armar un primer listado con vecinos que tengan domicilio registrado en Balsa Las Perlas en su DNI", con el que se "encabezará la presentación junto a las más de 1.500 firmas" que ya han sido recolectadas en la campaña organizada y lanzada con ese propósito tiempo atrás.

Convocarán a distintas organizaciones

Los asambleístas se han fijado la última semana de agosto para comparecer ante la Justicia de Cipolletti para la presentación formal del recurso de amparo. Oportunamente, harán pública la fecha precisa de la presentación y convocarán a acompañarlos a integrantes de organizaciones barriales, asambleas de contenido social y gremios, y también a los medios de comunicación. Perseguirán el fin de "hacernos escuchar de manera pacífica pero firme".

Aquellos perlenses cuyo domicilio en Las Perlas consta en su DNI podrán firmar para el amparo hasta este viernes 21, en comercios ubicados en distintos barrios de la comunidad.

Dónde firmar las planillas

Así, las planillas para firmar estarán disponibles en Tienda Kiki, a la altura de Amistad y Chaco; en la despensa de Héctor, en Avenida Los Pioneros, del barrio NyC; en el Supermercado La Familia-El Chino; en Los Gurises, en Calle Lorenzo Urra; en la despensa del Peruano, en calle Abarzúa; en la farmacia Stella; en la despensa Mary; en La Pety; en Electro Las Perlas; en la Panadería Cremona; en Bambam; y en la carnicería Don Julio.

La última oportunidad para firmar las planillas del amparo será este sábado 22, de 11 a 13, en la plaza ubicada detrás de la Subcomisaría 82, donde se reúne habitualmente la Asamblea por Las Perlas. La alternativa estará sujeta a las condiciones del clima, esto es, tendrá vigencia si hay buen tiempo.

Los perlenses convocados en esta ocasión a firmar las planillas deberán hacerlo aunque ya hayan firmado para reclamos previos. Tienen que hacerlo porque sus firmas acompañarán la apertura del amparo. En las planillas, deberán aclarar bien su nombre y apellido y el número del DNI en que consta el domicilio en Balsa Las Perlas. La Asamblea recordó que "el agua potable es un derecho humano fundamental".