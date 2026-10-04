Fue detenido en General Roca por violar una restricción de acercamiento a su ex pareja

Un hombre de 40 años fue aprehendido en General Roca luego de ir a la casa de su expareja e incumplir una medida judicial por violencia.

Un hombre fue detenido por violar una restricción de acercamiento.

Un hombre de 40 años fue detenido por personal de la Subcomisaría 69° de General Roca tras protagonizar un incidente frente a la casa de su ex pareja, en el marco de una causa por violencia de género que contaba con una medida judicial vigente.

El hecho se desencadenó el viernes por la tarde , cuando la víctima alertó a la Policía que el sujeto se encontraba fuera de su domicilio pateando el portón de ingreso. Ante el aviso, un patrullero que realizaba tareas de prevención se desplazó hasta la propiedad.

Posteriormente a la entrevista con la denunciante, los efectivos desplegaron una búsqueda por las inmediaciones y localizaron al hombre a unos 20 metros del lugar, sobre la calle Kennedy .

El violento tenía prohibido acercarse a su ex pareja. Fue detenido pateando el portón de entrada de su casa. Archivo

Intervención de la fiscalía y detención

Al momento de identificarlo, los uniformados confirmaron que pesaba sobre el individuo una medida restrictiva dispuesta por la Unidad Procesal 16 en el marco del expediente iniciado por violencia.

Dado el incumplimiento de la norma, el hombre fue trasladado en calidad de aprehendido a la dependencia policial. El fiscal de turno tomó intervención en el hecho y dispuso que el implicado continúe detenido a la espera de nuevas instrucciones judiciales.