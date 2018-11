Nuevas críticas en Las Perlas al Plan Director

El referente expresó que les “parece injusto” en estos momentos “tener que ser parte de un megaproyecto hacia el futuro no inmediato de esta comunidad, como así lo refleja el por ahora mal llamado Plan Director, que promete una ciudad del futuro para otros tiempos”. Sin embargo, “el futuro se instaló en Las Perlas hace ya unos buenos años y aún espera la mano del Estado garante del proceso de crecimiento de los pueblos”.

Afirmó que “el espíritu de donación” de la Forestadora “tiene y debe poner en marcha la urgente puesta en valor de los hechos existente conjuntamente con un plan de acciones coordinadas entre la comunidad perlense y los Estados municipal y provincial”. Agregó que “con esto no estamos justificando que no queremos el progreso y que queremos todo a costo cero. No. Sí planteamos que la deuda que tiene el Estado con nuestra comunidad no siga aletargada”.