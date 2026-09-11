Deudores de cuota alimentaria: la situación en Cipolletti y las ciudades con más casos

El Registro Civil actualizó la nómina provincial de morosos alimentarios y de quienes impiden el contacto filial.

En Río Negro hay casi 1500 padres en el registro de morosos de la cuota alimentaria.

La dirección del Registro Civil y Capacidad de las Personas de Río Negro oficializó la actualización del padrón provincial que reúne a deudores de la cuota alimentaria y obstructores de contacto. Con 1.688 personas registradas , el listado pone en evidencia el nivel de conflictividad familiar y judicialización en la provincia.

La nómina pública se organiza mediante el Decreto N° 737/2021 , normativa que unificó el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) y el Registro de Obstructores de Vínculos (OV) para centralizar antecedentes y aplicar sanciones administrativas, tales como la imposibilidad de tramitar licencias o contratar con el Estado.

El Redam , regido por la Ley 3475 , concentra a quienes incumplen total o parcialmente tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas. Por su parte, la Ley 4456 contempla el OV , enfocado en sancionar a progenitores o tutores que impiden el régimen de comunicación con el padre no conviviente o con su familia. Aunque la gran mayoría de los expedientes corresponde a deudas de manutención, la figura de obstrucción mantiene apariciones puntuales en la región.

El desglose de los datos oficiales expone con claridad la principal problemática judicializada en los tribunales de familia: del total de inscriptos, 1.498 expedientes corresponden a deudores alimentarios y, solo 14 casos están asentados bajo la figura de Obstructores de Vínculos (OV).

Esta diferencia demuestra que el 99,1% de las sanciones provinciales responden directamente a padres que no cumplen con la cuota alimentaria de sus hijos.

Cipolletti, cuarta en el ranking de morosos

El impacto de los reclamos por manutención se distribuye en todo el territorio rionegrino, con una concentración marcada en las principales cabeceras judiciales de la provincia.

La nómina de morosos por cuota alimentaria está encabezada por General Roca con 332 casos registrados, seguida por Villa Regina con 181 deudores y Viedma con 176 expedientes. En el cuarto lugar provincia se ubica Cipolletti, que acumula 125 padres morosos notificados por la justicia local, mientras que Bariloche registra 114 infractores.

La nómina se completa con un volumen significativo de deudores en localidades como Allen con 68 casos, El Bolsón con 50, San Antonio Oeste con 46, Ingeniero Huergo con 26, Río Colorado con 24 y Choele Choel con 24. Asimismo, el padrón alcanza a 42 personas domiciliadas en Neuquén que mantienen causas activas en los juzgados rionegrinos.

Asimismo, el padrón abarca notificaciones dirigidas a personas con domicilio declarado en provincias vecinas como Neuquén y Chubut, demostrando el alcance de los reclamos tramitados en los juzgados de familia rionegrinos.

Las consecuencias de no pagar cuota alimentaria

La unificación de ambos listados bajo el Decreto N° 737/2021 busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones básicas mediante restricciones administrativas directas.

Estar inscripto en el registro de deudores alimentarios implica la imposibilidad de tramitar la licencia de conducir, la inhabilitación para ingresar a la función pública municipal o provincial, y la prohibición de participar en licitaciones o contratar con el Estado. Las altas se mantienen vigentes en el boletín oficial hasta tanto el juzgado interviniente ordene el levantamiento por la cancelación total de las deudas acumuladas.

En paralelo, los casos judicializados acarrean sentencias que limitan el acceso tanto a actividades profesionales como de esparcimiento. Por no pagar la cuota alimentaria hay rionegrinos a los que se les prohibió ingresar a boliches, el casino o correr en rally hasta que no se pusieran al día con la manutención de sus hijos.