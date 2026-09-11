La canadiense Kalie McCrystal es buscada desde principios de septiembre.

Fue campeona de la ''4 Refugios'' en Bariloche y ahora está desaparecida hace más de una semana en los Alpes.

La atleta canadiense Kalie McCrystal , ganadora de la última edición de la '' 4 Refugios Non Stop '' de Bariloche , permanece desaparecida desde el 1° de septiembre mientras realizaba un entrenamiento en una de las montañas más conocidas de Europa.

La deportista, de 38 años, se encontraba en el Matterhorn, también conocido como Monte Cervino, una imponente montaña de 4.478 metros ubicada en los Alpes, sobre la frontera entre Italia y Suiza.

McCrystal había viajado hasta la zona con un objetivo deportivo: prepararse para intentar establecer un nuevo récord de ascenso y descenso de la montaña por su cara italiana. El desafío consistía en completar el recorrido en menos de cinco horas.

De ganar en Bariloche a desaparecer en los Alpes

La canadiense había sido una de las grandes protagonistas de la última edición de la 4 Refugios, competencia organizada por el Club Andino Bariloche.

En febrero de este año completó los 40 kilómetros que unen los refugios Frey, Jakob, Laguna Negra y López en 6 horas, 21 minutos y 10,73 segundos, tiempo que le permitió quedarse con el primer puesto.

La edición 2026 tuvo además una particularidad: por primera vez, la competencia barilochense formó parte del calendario de las Skyrunner World Series.

La última vez que la vieron

McCrystal estaba realizando un entrenamiento cuando fue vista por última vez durante su descenso por la vertiente italiana de la montaña, después de haber alcanzado la zona de la cumbre.

Una montañista se cruzó con ella cerca del refugio Jean-Antoine Carrel, ubicado a unos 3.800 metros de altura. Según su testimonio, la atleta avanzaba rápidamente y le contó que estaba entrenando para intentar batir el récord de ascenso y descenso del Matterhorn.

Después de ese encuentro, se perdió su rastro.

Un operativo de búsqueda en una montaña de 4.478 metros

Desde entonces, equipos especializados participan de un operativo de búsqueda en el sector italiano del Monte Cervino.

También se realizaron vuelos con helicópteros para intentar localizarla en las zonas más complejas de la montaña. El terreno, las pendientes y las condiciones meteorológicas propias de la alta montaña dificultaron las tareas.

Hasta el momento, McCrystal no fue localizada.

La desaparición generó preocupación entre corredores de montaña y montañistas de distintos países. En Bariloche, su nombre también quedó ligado a una de las competencias más exigentes de la ciudad, donde este año logró quedarse con la victoria.