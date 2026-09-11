Las propuestas culturales incluyen: convención de cómics, animé y cultura retro pop, feria de emprededores, películas, eventos deportivos solidarios y música en vivo en la Plaza San Martin.

Para todos los gustos: Animacom, ferias, eventos solidarios, música en vivo y cine en Cipolletti.

El segundo fin de semana de septiembre tendrá eventos que buscan reunir a toda la familia. Con propuestas al aire libre y en espacios cerrados , se busca brindar opciones para que los cipoleños recorran la ciudad.

Este sábado 12 y domingo 13 de septiembre se llevará a cabo la 14 edición de la convención de cómics, animé y cultura retro pop Animacom. La cita tendrá lugar en el Complejo Deportivo Municipal (ex-Corpofrut) , ubicado sobre la calle Saavedra 260 , de 15 a 21 horas.

El evento se consolida como un espacio de encuentro cultural, recreativo y solidario destinado a jóvenes y adultos apasionados por el universo de los cómics, los videojuegos, las series, el animé y la cultura pop en general.

Actividades, torneos y atracciones confirmadas

Para esta edición, la organización confirmó un atractivo programa que repartirá más de un millón de pesos en premios. Entre las propuestas principales se destacan el certamen de cosplay para adultos y el tradicional desfile de cosplayers, además de torneos en la zona gamer con competencias de videojuegos, Pokémon Go, TCG y un torneo de Beyblade.

La grilla se completa con un concurso de dibujo en dos categorías, un concurso de canto, una competencia de baile y la Batalla de Aura. Quienes busquen acción encontrarán actividades de soft combat, un polígono de airsoft y exhibiciones de artes marciales, sumado a un taller de paleoarte. El recinto dispondrá también de un sector gastronómico y stands comerciales provenientes de diversos puntos del país.

Alejandro Szykula, el invitado destacado

La gran atracción de esta entrega será la presencia de Alejandro Szykula, reconocido creador de la célebre serie "Alejo y Valentina". La producción, desarrollada íntegramente mediante Adobe Flash Player, marcó un hito en la cultura pop argentina por su humor surrealista y paródico, con el propio Szykula a cargo de todos los dibujos, animaciones y voces de los personajes.

El realizador es además fundador del portal LoCoARTS, plataforma desde la cual continúa produciendo contenidos digitales y participando en eventos del sector. Su trayectoria independiente lo posiciona como un referente indiscutido del humor y la animación nacional.

Entradas y vías de contacto

Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta a través de las redes sociales oficiales del evento en @Animacom_ a un costo de $4000. Por su parte, los pases en puerta durante los días del evento tendrán un valor de $5000.

Las ferias que combinan caminata, mates y stands de emprendedores

Las Ferias de la Economía Social se realizarán el sábado 12 de septiembre en Parque Rosauer y el domingo 13 en Plaza San Martín, en ambos casos de 15 a 20.

La iniciativa busca generar un espacio de encuentro para los emprendedores locales y, al mismo tiempo, ofrecer al público una alternativa para realizar compras y acompañar la producción artesanal de la ciudad.

Qué se podrá encontrar

Durante las dos jornadas participarán emprendimientos de distintos rubros, con productos realizados de manera artesanal y propuestas para diferentes gustos.

Entre las opciones habrá:

Marroquinería y bijouterie.

Artesanías en madera, cuero y cerámica.

Alimentos y panificados caseros.

Aromáticas y cosmética natural.

Decoración e impresiones personalizadas.

Indumentaria y accesorios.

Productos ecológicos y sustentables.

El domingo habrá música en vivo

La jornada del domingo en Plaza San Martín tendrá un atractivo extra. Desde las 18, se presentarán en vivo Dante El León de Oro y Mar Farías, con un repertorio que incluirá música melódica, pop y cuarteto.

De esta manera, la propuesta combinará el paseo por los distintos puestos con música y actividades para compartir durante la tarde.

''Pepita la pistolera'' y más estrenos en sala Lorenzo Kelly

Llega a la pantalla del Complejo Cultural Cipolletti la nueva película de Lucía Puenzo, protagonizada por Luisana Lopilato. La entrada tiene un valor de $5.000 y se proyectará este viernes 11 a las 18 horas y el domingo 13 de septiembre a las 20.30 horas.

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Por otra parte continúa la proyección de la comedia argentina ''Yo, Narciso'' con una función prevista para el día sábado a las 18 horas.

Quienes busquen una opción de producción audiovisual para toda la familia podrán ver la nueva película del entrañable coyote y sus aventuras. En cuanto a los días y horarios, se programaron funciones para este viernes y sábado a las 20.30 horas. En tanto, para el día domingo, habrá una función en español a las 18 horas.

Horarios boleteria CCC: Martes, viernes, sábado y domingo de 15hs a 21hs. En tanto, recuerdan que miércoles y jueves están habilitados de 11hs a 21horas.

Se realizará un evento "fitness solidario" para recaudar fondos para Funpabia

Este sábado 12 de septiembre el gimnasio "Training" de calle 9 de julio 50 organizó tres clases especiales de relanzamiento. La entrada es libre y gratuita pero se podrán hacer donaciones para la protectora local Funpabia.

El evento se realizará en el gimnasio y contará con tres clases especiales:

• Body Pump 138 a las 15.30.

• Body Combat 108 a las 16.30.

• Power Jump 88 a las 17.30.

Quienes tengan consultas podrán hacerlas al: 2996269363.