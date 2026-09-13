El tiempo en Cipolletti: el pronóstico para este domingo y el inicio de la semana

La AIC emitió el pronóstico extendido para Cipolletti. Repasá las temperaturas y el viento previstos para este domingo y la semana.

El pronóstico del tiempo anticipa un domingo con cielo depejado, pero fresco en Cipolletti. La máxima será de 16°.

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) anticipa para este domingo 13 de septiembre en Cipolletti una jornada con cielo mayormente despejado durante el día y una temperatura máxima de 16 °C . El viento circulará desde el norte a 28 km/h , con ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h .

Hacia la noche, las condiciones cambiarán a cielo cubierto y la temperatura descenderá hasta los 0 °C . El viento se mantendrá en 28 km/h , soplando desde el sudeste con ráfagas de 36 km/h .

El lunes 14 de septiembre se registrará una jornada despejada durante el día, con un ascenso de la temperatura máxima hasta los 22 °C . Los vientos soplarán desde el sudoeste a 19 km/h , con ráfagas de 23 km/h .

Durante la noche del lunes, el cielo volverá a estar cubierto y la temperatura bajará a los 4 °C. El viento incrementará su velocidad desde el sur a 25 km/h, con ráfagas que alcanzarán los 51 km/h.

El pronóstico del tiempo anticipa un domingo fresco en Cipolletti. La máxima será de 16°.

El martes 15 de septiembre, el día estará despejado con una máxima de 15 °C. El viento será un factor predominante desde el este, registrando 40 km/h de velocidad constante y ráfagas de 52 km/h.

En la noche del martes, el cielo pasará a estar mayormente cubierto con una temperatura de 0 °C. Soplarán vientos del este a 23 km/h, acompañado por ráfagas de 37 km/h.

El pronóstico para el resto de la semana

El miércoles 16 de septiembre se espera un día cubierto, con una temperatura máxima de 21 °C y vientos del sur a 20 km/h (ráfagas de 36 km/h). Por la noche continuará cubierto, con una mínima de 8 °C y vientos del sudoeste a 14 km/h (ráfagas de 22 km/h).

Para el jueves 17 de septiembre, el cielo permanecerá parcialmente nublado durante todo el día. La máxima marcará 22 °C en el día y la noche descenderá a 7 °C. Los vientos serán del sudoeste, con velocidades de 25 km/h por la día y 12 km/h hacia la noche.

El viernes 18 de septiembre cerrará con un día cubierto y una máxima de 22 °C, con vientos del sudeste a 13 km/h. En la noche, el cielo estará parcialmente nublado, la temperatura bajará a 5 °C y se prevén vientos del sudeste a 18 km/h con ráfagas de 29 km/h.