El tiempo en Cipolletti: el pronóstico para este domingo y el inicio de la semana
La AIC emitió el pronóstico extendido para Cipolletti. Repasá las temperaturas y el viento previstos para este domingo y la semana.
La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) anticipa para este domingo 13 de septiembre en Cipolletti una jornada con cielo mayormente despejado durante el día y una temperatura máxima de 16 °C. El viento circulará desde el norte a 28 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h.
Hacia la noche, las condiciones cambiarán a cielo cubierto y la temperatura descenderá hasta los 0 °C. El viento se mantendrá en 28 km/h, soplando desde el sudeste con ráfagas de 36 km/h.
Te puede interesar...
Cómo comenzará la semana en la ciudad
El lunes 14 de septiembre se registrará una jornada despejada durante el día, con un ascenso de la temperatura máxima hasta los 22 °C. Los vientos soplarán desde el sudoeste a 19 km/h, con ráfagas de 23 km/h.
Durante la noche del lunes, el cielo volverá a estar cubierto y la temperatura bajará a los 4 °C. El viento incrementará su velocidad desde el sur a 25 km/h, con ráfagas que alcanzarán los 51 km/h.
El martes 15 de septiembre, el día estará despejado con una máxima de 15 °C. El viento será un factor predominante desde el este, registrando 40 km/h de velocidad constante y ráfagas de 52 km/h.
En la noche del martes, el cielo pasará a estar mayormente cubierto con una temperatura de 0 °C. Soplarán vientos del este a 23 km/h, acompañado por ráfagas de 37 km/h.
El pronóstico para el resto de la semana
El miércoles 16 de septiembre se espera un día cubierto, con una temperatura máxima de 21 °C y vientos del sur a 20 km/h (ráfagas de 36 km/h). Por la noche continuará cubierto, con una mínima de 8 °C y vientos del sudoeste a 14 km/h (ráfagas de 22 km/h).
Para el jueves 17 de septiembre, el cielo permanecerá parcialmente nublado durante todo el día. La máxima marcará 22 °C en el día y la noche descenderá a 7 °C. Los vientos serán del sudoeste, con velocidades de 25 km/h por la día y 12 km/h hacia la noche.
El viernes 18 de septiembre cerrará con un día cubierto y una máxima de 22 °C, con vientos del sudeste a 13 km/h. En la noche, el cielo estará parcialmente nublado, la temperatura bajará a 5 °C y se prevén vientos del sudeste a 18 km/h con ráfagas de 29 km/h.
Leé más
Las comunidades judías del Alto Valle conmemoran Rosh Hashaná y Iom Kipur
Avanza la rotonda de San Luis y Santa Cruz: arranca la etapa final de las obras
Dolor en Cipolletti: quién era el hombre que murió atropellado en calle Perón
Noticias relacionadas
Lo más leído