Vuelve la magia y el color del Animacom: planazo para el finde en Cipolletti

El encuentro se realizará en el complejo Corpofrut. Lo recaudado por las entradas será destinado a la compra de insumos deportivos para las disciplinas que allí se practican.

Otra edición del Animacom se realizará este fin de semana en el complejo Corpofrut de Cipolletti.

Una nueva edición del Animacom, el encuentro que reúne a las juventudes en torno a la cultura pop, se realizará este fin de semana en Cipolletti. El acontecimiento se llevará a cabo este sábado y domingo de 15 a 21 en el Complejo Deportivo Corpofrut , y entre los atractivos se pondrán en escena personajes de anime, cómics, videojuegos, cosplay, K-Pop, freestyle y distintas expresiones de la cultura juvenil.

Se informó que la Secretaría de Estado de Juventud, Deporte y Cultura provincial acompaña el espectáculo, “como parte de una mirada que reconoce a las juventudes como productoras de cultura y protagonistas de nuevas formas de expresión y encuentro”.

En ese sentido, se destacó que la iniciativa cultural recibió este año un reconocimiento de la Secretaría por su trayectoria y por generar propuestas vinculadas con la creatividad, la innovación y la participación juvenil.

“La propuesta nació precisamente para generar en la región un espacio donde adolescentes y jóvenes pudieran expresarse libremente a través de los lenguajes culturales con los que se sienten identificados. Con el paso de los años, esa experiencia se consolidó y amplió sus públicos, incorporando nuevas disciplinas, artistas, emprendedores y propuestas”, resaltaron desde la cartera gubernamental.

Puntualizaron en este marco que “La cultura pop también se convierte así en una puerta de entrada para descubrir y desarrollar talentos. Quienes participan no solamente consumen contenidos: dibujan, bailan, cantan, diseñan personajes, crean emprendimientos, compiten, producen espectáculos y construyen comunidades alrededor de intereses compartidos”.

Un millón en premios

Uno de los atractivos de esta edición será la presencia de Alejandro Szykula, quien llegará desde Buenos Aires para presentar un espectáculo basado en sus reconocidas creaciones de Alejo y Valentina.

La organización confirmó que repartirá más de $1.000.000 de pesos en premios. Entre las propuestas principales se destacan el certamen de cosplay para adultos y el tradicional desfile de cosplayers, además de torneos en la zona gamer con competencias de videojuegos, Pokémon Go, TCG y un torneo de Beyblade.

La programación con batallas de freestyle, presentaciones de K-pop, shows, stands, proyecciones, sorteos, talleres, exhibiciones y propuestas gastronómicas.

El lado solidario del encuentro

Animacom también sostiene una dimensión solidaria. Luego de haber recolectado más de 500 kilos de alimentos en ediciones anteriores, este año parte de lo recaudado por las entradas será destinada a la compra de insumos deportivos para el Complejo Deportivo Corpofrut. Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta a través de las redes sociales oficiales del evento en @Animacom_ a un costo de $4000. Por su parte, los pases en puerta durante los días del evento tendrán un valor de $5000.

“Con el acompañamiento de la Provincia, Animacom vuelve a abrir un espacio donde las nuevas generaciones encuentran sus propios lenguajes, comparten intereses, muestran lo que saben hacer y transforman la cultura pop en una experiencia colectiva”, subrayaron oficialmente.