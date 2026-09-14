Un sereno de la empresa Quilmes fotografió al felino y minutos más tarde hallaron chivos muertos en un corral cercano. Qué avances se registraron este lunes

La culpa no es del puma: qué dicen las pericias sobre los 15 animales muertos.

Este lunes la ciudad de Fernández Oro tuvo un importante operativo por la aparición de un felino de gran tamaño y en un radio cercano, la denuncia de quince animales muertos en un chacra cercana.

Producto de esto, se debió intervenir junto a médicos veterinarios para poder tener certezas sobre lo ocurrido en en un corral situado detrás del aserradero Santarelli, cerca de la calle Los Pioneros y Ruta 65 .

El aviso de un sereno de la empresa ubicada en la Ruta Provincial 65 a la altura de la planta procesadora de Lúpulo devino en un operativo preventivo por un posible puma en las inmediaciones. En diálogo con LU5, el comisario Miguel Elifonso, informó que se desplegó una guardia de búsqueda y emitieron advertencias a los vecinos y a quienes circulaban caminando o en bicicleta por el sector.

Tras una hora transcurrida, un nuevo llamado alertó sobre el hallazgo de aproximadamente 15 chivos muertos en un corral situado detrás del aserradero Santarelli, cerca de la calle Los Pioneros y Ruta 65.

Entre las dos locaciones hay una distancia de casi un kilómetro de distancia, por lo que se le adjudicó al felino lo ocurrido.

La directora de Zoonosis, Marina Marini, confirmó a LM Cipolletti que luego de realizar las pericias correspondientes, pueden confirmar que los hechos no están vinculados entre sí ya que fue quien acompañó a los médicos veterinarios Sergio Gómez y Rocío Ibáñez al procedimiento de las pericias que corresponde en un caso con estas características y constataron que las lesiones son compatibles con el ataque de una jauría de perros. El hecho ya se está investigando.

Cómo continúa el operativo este lunes

Desde la unidad policial se dio intervención a Fauna Silvestre de la Provincia. Personal especializado arribará a la localidad con los elementos necesarios para intentar ubicar al animal y llevar tranquilidad a los vecinos.

El titular de la Comisaría 26° de Fernández Oro, Miguel Elifonso, confirmó a LM Cipolletti que en las próximas horas estarían llegando con una jaula para colocarla en la zona donde fue visto con el fin de poder retenerlo.

La recomendación a los vecinos

Desde el Municipio de la vecina localidad se recomienda que ante un eventual avistaje de un puma, se solicita mantener la calma, no acercarse, no perseguirlo ni intentar ahuyentarlo, y evitar cualquier situación que pueda poner en riesgo tanto a las personas como al animal.

En caso de observar un ejemplar, procure mantenerse a una distancia segura y comuníquese inmediatamente con las autoridades a los siguientes números de contacto:

Fauna 2920612000 / 2946512974

/ Comisaría N°26 2994298391

Bienestar Animal 2994194167 .

La presencia de un puma no implica necesariamente una situación de peligro; se trata de un animal silvestre que debe ser respetado y al que se debe permitir continuar su desplazamiento sin ser molestado. El aviso temprano permitirá que las autoridades intervengan de manera adecuada y segura.