Río Negro otorga crédito fiscal a empresas que contraten jóvenes: cómo acceder al beneficio

La secretaria de Trabajo de Río Negro , María Marta Avilez , brindó precisiones sobre el esquema de crédito fiscal destinado a las empresas que contraten a jóvenes de entre 18 y 23 años . La medida forma parte de los anuncios realizados por el gobernador durante la jornada de juventudes celebrada en Cipolletti y busca impulsar el acceso a la primera experiencia laboral formal y registrada en la provincia.

Aunque las contribuciones patronales corresponden a tributos nacionales, el Estado rionegrino busca compensar el costo laboral mediante un alivio impositivo en la jurisdicción local. La iniciativa reconoce entre el 50% y el 75% de dicho costo, valor que se aplicará en forma de crédito fiscal sobre los impuestos a los Ingresos Brutos , Automotor e Inmobiliario , estando estos dos últimos afectados a la actividad propia de la empresa.

El beneficio permite utilizar el crédito fiscal durante un período de hasta 36 meses , aunque impone pautas de estabilidad para las patronales. Las empresas que incorporen beneficiarios deberán mantener a los jóvenes en la plantilla estable por un plazo mínimo de 12 meses .

Para garantizar la efectividad del programa y evitar distorsiones en las nóminas, se prohíbe el despido de personal para reemplazarlo por nuevos beneficiarios. El cumplimiento de esta norma será supervisado mediante un sistema de fiscalización interna elaborado en forma conjunta entre la Secretaría de Trabajo y la Agencia de Recaudación Tributaria.

Demanda de empleo

El procedimiento de inscripción se realiza de manera digital a través del sitio web del Servicio de Empleo Rionegrino, desarrollado en conjunto con el Ministerio de Administración. En la plataforma, los empleadores deben ingresar su CUIT, declarar la cantidad de empleados actuales, indicar sus necesidades de incorporación y especificar los rubros solicitados antes de concretar el alta formal.

Desde el anuncio institucional hasta la fecha, más de 600 jóvenes formalizaron su inscripción en el sistema. El objetivo prioritario de la gestión se enfoca en coordinar acciones con las cámaras empresariales de sectores estratégicos como el comercio, el turismo, la gastronomía y la hotelería para extender la llegada de la medida en todo el territorio provincial.