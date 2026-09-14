Toma de tierras en el Alto Valle: el Municipio citó a las familias pero no levantarán el acampe

Unas 20 familias ocuparon un predio fiscal. La comuna los convocó para inscribirse en el Banco de Tierras, pero los vecinos continuarán en el lugar.

Un grupo de aproximadamente 30 familias tomó un predio fiscal ubicado en el barrio Mosconi , en el sector de calles Marcos Loncoman y Pablo Benegas de General Roca . La toma comenzó a última hora del viernes 11 de septiembre , momento en que los vecinos delimitaron lotes mediante estacas y alambrados.

Ante la situación, efectivos de la Unidad Regional Segunda se hicieron presentes en el lugar con dos patrulleros para mantener la custodia e informaron a los ocupantes sobre la existencia de una causa judicial en curso, radicada en la Fiscalía 3 de Roca . Pasadas las 10 del sábado, el abogado del Municipio junto a personal del Departamento de Inspección General y del área Legal acudieron al sector para entablar un diálogo.

Durante la jornada, los representantes municipales realizaron un relevamiento e identificaron que la mayoría de las personas presentes no se encuentra inscripta en el Banco Municipal de Tierras , la herramienta institucional para gestionar solicitudes de acceso a lotes fiscales. En ese marco, las familias hicieron entrega de un petitorio con sus reclamos.

Citación del Municipio de General Roca

Tras la entrega del escrito, se acordó que la Municipalidad recibirá a las familias este lunes 14 de septiembre en el Centro Comunitario de Mosconi. El objetivo del encuentro es que los vecinos puedan iniciar su inscripción formal mediante la presentación de la documentación requerida por la ordenanza vigente. Asimismo, desde el Ejecutivo local solicitaron abstenerse de continuar con las tareas de demarcación.

Pese a la convocatoria, los ocupantes adelantaron que no se retirarán del predio. “Las familias manifestaron que se van a presentar el lunes pero que igualmente van a permanecer en el lugar. Señalaron que no van a realizar ningún tipo de construcción. Se van a quedar allí en forma pacífica indicaron”, señalaron desde la Unidad Regional Segunda.

El reclamo por respuestas habitacionales

Los vecinos fundamentaron la medida en la necesidad de conseguir una vivienda para familias con niños y solicitaron una reunión directa con la intendenta María Emilia Soria. “Este terreno está sin usar hace 20 años. Supuestamente iban hacer un espacio verde pero no pasó nada. Tomamos la decisión de tomarlo porque lo necesitamos. Siempre sin violencia, vamos a resistir y nos vamos a quedar acá hasta lograr el terreno”, afirmaron en el lugar.

En la misma línea, uno de los vecinos que permanece en el terreno, explicó que la decisión se tomó ante la falta de soluciones previas. “Estamos esperando una respuesta de la intendenta, muchas veces nos han pasado de ir a reclamar y nos pidieron que nos presentemos en el municipio, pero no nos dan respuestas. Queremos que se presente la intendenta para que nos den una solución”, expresó.