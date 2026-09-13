Weretilneck inauguró la Rural de Viedma y destacó el crecimiento del stock bovino rionegrino pese a la sequía

Se realiza una nueva edición de la expo en la capital rionegrina. "Hoy Río Negro está entre los lugares con mejores genéticas del país”, destacó el gobernador.

El gobernador Alberto Weretilneck inauguró la 30° Exposición Agrícola, Ganadera e Industrial de la Comarca y la 13° Nacional Patagónica de Angus en Viedma, segunda parada del circuito de rurales de primavera. Destacó la transformación productiva de Río Negro, con crecimiento del stock bovino y en una faena que alcanzó unas 170.000 cabezas por año, y planteó una nueva etapa con más agricultura, más riego y nuevas inversiones para ampliar la superficie productiva: “Cuando los objetivos son claros, no hay nada que nos pueda frenar”.

Weretilneck puso en valor el camino recorrido por la ganadería provincial, que logró recuperarse después de años de sequía y hoy muestra indicadores de crecimiento. El stock bovino pasó de unas 400.000 a alrededor de 700.000 cabezas, mejoraron los índices reproductivos, creció la terminación de animales dentro de la provincia y las cabañas bovinas pasaron de 10 a 25.

También destacó especialmente el crecimiento de la genética rionegrina y el reconocimiento alcanzado por las cabañas provinciales. “Fíjense a dónde han llegado nuestros cabañeros en estos años. Hoy Río Negro está entre los lugares con mejores genéticas del país”, señaló.

Para Weretilneck, la próxima etapa pasa por profundizar la integración entre agricultura y ganadería, produciendo cada vez más alimento dentro de la provincia para bajar costos, sostener la recría y el engorde y generar más valor en territorio rionegrino.

“Necesitamos producir nuestros alimentos”, afirmó. Río Negro pasó de unas 12.000 a aproximadamente 28.000 hectáreas de maíz, mientras que las pasturas y producciones forrajeras superan las 50.000 hectáreas. En el Valle Inferior, unas 4.000 hectáreas ya están destinadas al maíz, consolidando una base agrícola cada vez más vinculada con la producción ganadera.

El Gobernador planteó además que Río Negro tiene las condiciones para seguir ampliando su superficie productiva: disponibilidad de agua, tierra, energía y productores dispuestos a invertir. “Si tenemos mujeres y hombres protagonistas, si tenemos las condiciones naturales, lo que tenemos que hacer es decidir qué queremos hacer y ponernos a trabajar”, expresó.

La jornada contó con la participación del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino; el presidente de la Sociedad Rural de Viedma, Rodrigo Núñez; el Intendente Marcos Castro; el Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy; el presidente del bloque de legisladores de JSRN, Facundo López; representantes de entidades rurales, productores y cabañeros.

Más riego y nuevas hectáreas productivas

Weretilneck repasó las inversiones previstas para ampliar la frontera productiva. Entre ellas, la segunda etapa de modernización del sistema de riego del Valle Inferior, con nuevas intervenciones sobre el canal principal, el recambio de aproximadamente 180 compuertas, mejoras en estaciones de bombeo y la incorporación de automatización y monitoreo remoto.

A esto se suman los proyectos de electrificación de la Margen Norte del río Negro entre General Conesa y Guardia Mitre, el desarrollo de Negro Muerto y nuevas obras en Margen Norte de Valle Medio. La estrategia forma parte del programa productivo aprobado con financiamiento internacional para generar infraestructura y poner nuevas hectáreas en condiciones de producir.

“El destino de la provincia no está en duda. Y el destino de la ganadería y la agricultura tampoco”, remarcó Weretilneck.

El Gobernador también destacó las nuevas líneas de financiamiento presentadas junto al Consejo Federal de Inversiones, entre ellas el PAR Maquinaria por $3.000 millones para equipamiento agrícola, ganadero, forrajero, frutícola y forestal, además de herramientas específicas para incorporar sistemas de riego.

Trabajo conjunto con el sector

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, destacó el acompañamiento de la Provincia al sector productivo y valoró especialmente el vínculo construido con el Gobierno rionegrino. “El Gobernador y su equipo están al lado del productor, y ese acompañamiento se siente”, afirmó, al remarcar la importancia de sostener una relación de trabajo entre las entidades rurales y las autoridades.

El titular de la Sociedad Rural Argentina planteó además que el desafío pasa por dejar atrás una lógica permanente de confrontación y trabajar sobre demandas acompañadas de propuestas. “Nadie se salva solo”, sostuvo, y convocó a productores y gobiernos a asumir responsabilidades compartidas para producir más y mejor, en un contexto en el que Argentina vuelve a estar bajo la mirada del mundo por su potencial productivo, energético y minero.

Rodrigo Núñez, presidente de la Sociedad Rural de Viedma, destacó la presencia permanente del Gobierno Provincial en las exposiciones y valoró el espacio de diálogo con el sector. Señaló que esa cercanía permite discutir medidas, plantear necesidades y participar en decisiones vinculadas con la producción, y puso en valor el trabajo conjunto realizado en temas como seguridad, Marcas y Señales, Fauna y la nueva Ley de Carnes.

Núñez también remarcó las inversiones realizadas y proyectadas para ampliar la capacidad productiva de la región. Destacó especialmente el financiamiento gestionado para infraestructura eléctrica y obras de riego, y sostuvo que ese tipo de herramientas resultan determinantes para generar nuevas áreas bajo producción. “Cuando hay que pegar, pegamos; pero cuando hay que valorar, valoramos”, resumió al reconocer el acompañamiento provincial.

Durante la exposición, se inauguró la obra de gas en las instalaciones de la Sociedad Rural de Viedma, ejecutada con apoyo provincial, y el Gobernador entregó un aporte no reintegrable de $15 millones a la institución para acompañar nuevas mejoras en el predio.

La Rural de Viedma forma parte del circuito provincial que comenzó la semana pasada en Río Colorado y continuará en General Conesa, Choele Choel y el Alto Valle, mostrando en cada región los resultados de una política que combina producción, infraestructura, financiamiento y trabajo conjunto con el sector privado.