Dolor en Allen por la tragedia de la ruta 237 en la que murió una "querida vecina del barrio Progreso"

Se conocieron nuevos detalles del fatal accidente de este viernes por la tarde, en el que falleció una mujer de 30 años. La familia regresaba de Chile y en Villa El Chocón se desencadenó el drama.

Allen llora a una "querida vecina del Barrio Congreso" que falleció en el trágico accidente de este viernes por la tarde en la Ruta Nacional 237 . El fatal suceso ocurrió alrededor de las 15:30 a la altura del kilómetro 1302, en la zona conocida como Cañadón Escondido, a unos 9 kilómetros del acceso a Villa El Chocón . Todo es dolor en la vecina ciudad.

Según confirmaron fuentes confiables a LM Cipolletti , la víctima fatal -una mujer de 30 años- y toda su familia eran vecinos de la ciudad de Allen, radicados en el Barrio Progreso.

La víctima circulaba al mando de un vehículo Renault Fluence blanco e iba acompañada por sus padres y su pequeño hijo de 2 años. La familia regresaba al Alto Valle desde Chile al momento de ser sorprendidos por el trágico desenlace.

Dinámica del siniestro y la atención médica de los sobrevivientes

De acuerdo con las primeras informaciones, el vuelco se produjo en un tramo de la calzada que presenta dos curvas consecutivas. Se presume que el vehículo mordió la banquina -la cual presenta un desnivel de entre 10 y 15 centímetros respecto del asfalto-, lo que provocó que la conductora perdiera el control y el automóvil diera al menos dos tumbos a un costado de la ruta.

Producto del impacto, la víctima fatal sufrió un severo traumatismo de cráneo que le ocasionó la muerte de forma instantánea. Por su parte, el resto de los ocupantes resultaron con diferentes cuadros.

El padre de la mujer (59 años) fue derivado en ambulancia hacia el hospital de Villa El Chocón. La madre (58 años) recibió asistencia y fue trasladada a un centro médico de Cutral Co. El niño de 2 años resultó milagrosamente ileso gracias a que viajaba correctamente sujetado en su silla de retención infantil.

Todos los pasajeros del rodado llevaban colocados los cinturones de seguridad. En el lugar trabajaron intensamente efectivos de la Comisaría de Villa El Chocón, Bomberos Voluntarios y personal de la Dirección de Tránsito de la Policía de Neuquén.