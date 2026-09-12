Como será el operativo para retirar los vagones descarrilados que bloquean un barrio de Chichinales

El intendente de la localidad rionegrina explicó los trabajos que realizarán para despejar el paso. Se presume que el accidente ocurrió cuando la formación atravesaba un puente.

El tres descarriló al ingresar al Alto Valle y bloqueó el acceso a los vecinos del barrio Otro Krause de Villa Regina. Este sábado se realizará el operativo para retirar los vagones volcados.

Sigue bloqueado el acceso al barrio Otto Krause de Chichinales, la localidad ubicada a casi 15 kilómetros de Villa Regina en el acceso al Alto Valle rionegrino, por el descarrilamiento de tres vagones de un tren de carga.

El incidente ferroviario se produjo este viernes y generó complicaciones para el ingreso y egreso de los vecinos al sector barrial.

La formación circulaba desde Bahía Blanca con destino a Neuquén, cuando se produjo el percance por causas aún no establecidas, aunque se presume que se produjo luego de que la formación pasara sobre uno de los puentes ubicados en ese tramo del tendido. La estructura habría cedido y provocado el desplazamiento de los vagones.

Como consecuencia tres unidades terminaron fuera de las vías y atravesadas sobre el acceso al barrio. Uno de los vagones, además, volcó parcialmente y derramó parte de la carga que transportaba, concretamente maíz.

Tres vagones del tren de cargas, descarrilaron esta tarde en Chinchinales. Foto: gentileza FM Puerto.

Otros llevaban arena con destino a la zona productiva, uno de los principales puntos de actividad energética de la región. El material quedó esparcido luego del vuelco y complicó todavía más las tareas. No pocos vecinos se habían acercado, con bolsas y otros recipientes, para recoger el alimento para aves que se había desparramado.

Mientras avanzaban las primeras intervenciones, trabajadores municipales se trasladaron hasta el lugar para evaluar las condiciones del acceso y establecer una vía alternativa. La intención era evitar que los vecinos quedaran completamente aislados por el accidente ferroviario.

Qué dijo el intendente local

El intendente Lucas González, que también estuvo en el sitio del accidente, informó en una entrevista con FM Puerto que había tomado contacto con personal de la empresa ferroviaria para conocer el procedimiento que seguirá para despejar el paso.

Según explicó, se espera que hoy llegue una locomotora para retirar los vagones que cortaron la entrada, con el objetivo de volver a habilitar el ingreso al barrio.

En cuanto a la reparación de las vías, González señaló que demandará más tiempo, ya que primero será necesario retirar los vagones volcados y despejar la zona para que el personal ferroviario pueda realizar los trabajos correspondientes.

“Le comunico a los vecinos del barrio que estén tranquilos y que tengan precaución. Estamos trabajando para que mañana llegue la locomotora y puedan tener el acceso habilitado nuevamente”, expresó el intendente.

No es la primera vez que curre

El episodio volvió a poner bajo la lupa el estado de la infraestructura ferroviaria utilizada por las formaciones de carga que atraviesan el Alto Valle. El deterioro de las vías y estructuras representa una preocupación recurrente en distintos sectores.

La situación adquiere mayor relevancia debido a que no se trata del primer descarrilamiento registrado en esa zona de Chichinales. Existen antecedentes de episodios similares ocurridos durante 2018 y 2021, según registros de hechos anteriores.

Aquellos antecedentes ya habían expuesto inconvenientes vinculados con el funcionamiento de la infraestructura ferroviaria en ese corredor. Ahora, el nuevo incidente vuelve a generar interrogantes sobre las condiciones de mantenimiento de las vías y los puentes.