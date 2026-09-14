Estaban en un boliche y le pegó una piña a una chica: La insólita explicación que dio

El hecho fue denunciado y se inició una causa contravencional. El acusado admitió su culpa y explicó porqué lo hizo. Le impusieron una leve sanción.

Un hombre fue acusado por golpear a una adolescente en el interior del boliche. Reconoció su culpa y la Justicia de Paz le impuso una amonistación como sanción.

Una menor que estaba en un boliche bailable de Luis Beltrán , la localidad del Valle Medio rionegrino, fue agredida violentamente de un golpe que le dio un joven que apareció entre la gente. La hermana mayor de la víctima hizo la denuncia en la Comisaría 19na, en la que mencionó la identidad del autor de la piña, pero también admitió que el ataque había sido dirigido a otro muchacho. Sostuvo que le arrojó la trompada y no acertó, pero terminó impactándola a su hermana, quien no sufrió lesiones de gravedad.

Los hechos, ocurridos días atrás, promovieron la apertura de actuaciones contravencionales con la intervención del Juzgado de Paz, dado que se lo encuadró en una “Agresiones en la vía pública” prevista en el artículo 40. Pero además la falta estaba agravada, porque la chica es menor de 18 años de edad.

El acusado fue convocado a una audiencia el martes 8 de este mes para que ofrezca su descargo, pero reconoció el incidente que le imputaban.

Juzgado de Paz de Luis Beltrán, analizó la denuncia por la difusión de fotos íntimas de una adolescente. La causa seguirá en la Justicia de Familia porque la involucradas son menores. 7 En Punto

Aclaró que se trató de una “reacción impulsiva” y que su intención no fue pegarle a la adolescente, sino que él lanzó el mamporro contra otro joven que en ese momento estaba con otra chica, con quien él mantiene una relación afectiva.

Además, resaltó que tras darle el golpe, en el mismo momento le pidió disculpas. Su confesión, “actitud de arrepentimiento” y el haber admitido que “actuó de mala manera” fue considerado como un atenuante en el expediente judicial. También valoraron que no siguió con la agresión y se retiró del lugar del tumulto de manera inmediata. A ello se sumó que carece de antecedentes contravencionales. Mientras como agravante le endilgaron la “condición de menor de edad de la víctima”.

Qué dice el Código Contravencional

Al analizar la pena que le corresponde, se determinó que “resulta proporcionado” sancionarlo con una amonestación, figura que consiste en la “exhortación formulada al contraventor, con miras a evitar futuras infracciones y para hacerle notar la gravedad de su falta, la turbación que ella importa para la coexistencia pacífica de la comunidad y las consecuencias negativas para sí, su entorno afectivo, su familia y la sociedad en general”.

La resolución expresa que esa medida “cumple con la finalidad preventiva y correctiva necesaria”. La falta que le enrostraron está comprendida en el artículo 40 del Código Contravencional rionegrino y contempla las “agresiones en la vía pública”. La norma prevé sanciones que van desde los 2 a los 10 días de trabajo de utilidad pública, o multa de entre 50 y 500 UM (Unidad de Multa). Cada Unidad equivale al 0,5% de un salario mínimo, vital y móvil vigente al momento de los hechos, indica la misma normativa.

La misma localidad y un testigo borracho

En Luis Beltrán también ocurrió un violento incidente en un boliche bailable, aunque las constancias judiciales no precisan si fue en el mismo u otro establecimiento. Fue en abril de este año, cuando se desató una infernal gresca. Un hombre fue detenido como supuesto promotor de los hechos y quedó imputado en una causa contravencional por “agresiones en la vía pública”.

Lo acusaban de haber increpado y golpeado un patrullero de la policía, cuando despejaban el lugar dada la hora de cierre. El hombre lo negó y dijo que intervino para separar a un primo que quería pelear con un vecino. Para sostener su versión puso como testigo a otro hombre. Las autoridades del Juzgado de Paz lo convocaron para que preste declaración, pero fue poco lo que aportó. Dijo que “no recordar absolutamente nada de lo sucedido esa noche”, debido a que se encontraba “en estado de ebriedad”.