Llegan cientos de adolescentes al Lago Pellegrini y crecen los controles por la fiesta del Estudiante
Gran operativo en torno a la tradicional celebración de los chicos en la región. Ya fueron secuestradas dos camionetas y preocupa la ingesta de alcohol.
Ante la llegada masiva de cientos de jóvenes y estudiantes para celebrar el Día del Estudiante, las fuerzas de seguridad dispusieron un fuerte despliegue Preventivo. Durante este finde de semana y hasta el lunes se intensificarán los controles de tránsito y alcoholemia en los principales accesos a la zona de Lago Pellegrini y Arroyón.
Aunque desde la Municipalidad de Cinco Saltos no se difundió información oficial sobre las actividades organizadas para estas jornadas, los operativos preventivos ya están en marcha. El director de Tránsito municipal, Luis Nicosia, confirmó que las tareas operativas comenzaron de manera anticipada y que el mayor despliegue de personal y recursos se concentrará durante las próximas horas.
Te puede interesar...
Los procedimientos ya arrojaron los primeros resultados durante la jornada del viernes. Fuentes policiales informaron el secuestro de dos camionetas: una de ellas debido a un resultado de alcoholemia positiva, mientras que la segunda fue recuperada tras emitirse un alerta por robo. Este último rodado fue hallado a unos 700 metros de la unidad policial, en el sector del barrio Labrador 1, donde se encontraba abandonado, sin ocupantes y con el motor encendido. Hay preocupación por la ingesta de bebidas etílicas.
Un megaoperativo en el Lago
Las tareas de fiscalización se extenderán a lo largo de todo el fin de semana con la participación de diversas divisiones especializadas.
-
Efectivos del K9 (división canina)
Grupo Especial COER
-
Brigada Motorizada de Apoyo (BMA)
-
Personal de la Unidad 7°
-
Área de Sustracción Automotores
-
División de Toxicomanía
Todo el dispositivo de seguridad se encuentra bajo la supervisión directa de la jefa de la Unidad 7°, Daiana Rodríguez, y del titular del Destacamento 115°, Rolando Bañares, con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad en los traslados hacia los puntos de encuentro festivos.
Leé más
Un hito deportivo en Fernández Oro: inauguran el primer piso de alto rendimiento de la ciudad
Por qué una combi con 7 menores no pudo seguir viaje en la Ruta 22
Suspenden el servicio de balsa con el que se llega a Villa Llanquín: ¿queda aislada la joya rionegrina?
Noticias relacionadas
Lo más leído