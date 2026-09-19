Provincia LMCipolletti Lago Pellegrini Llegan cientos de adolescentes al Lago Pellegrini y crecen los controles por la fiesta del Estudiante

Gran operativo en torno a la tradicional celebración de los chicos en la región. Ya fueron secuestradas dos camionetas y preocupa la ingesta de alcohol. Agregar LM Cipolletti a







Los operativos de tránsito y control se intensifican en el Lago Pellegrini. Gentileza

Ante la llegada masiva de cientos de jóvenes y estudiantes para celebrar el Día del Estudiante, las fuerzas de seguridad dispusieron un fuerte despliegue Preventivo. Durante este finde de semana y hasta el lunes se intensificarán los controles de tránsito y alcoholemia en los principales accesos a la zona de Lago Pellegrini y Arroyón.

Aunque desde la Municipalidad de Cinco Saltos no se difundió información oficial sobre las actividades organizadas para estas jornadas, los operativos preventivos ya están en marcha. El director de Tránsito municipal, Luis Nicosia, confirmó que las tareas operativas comenzaron de manera anticipada y que el mayor despliegue de personal y recursos se concentrará durante las próximas horas.

Los procedimientos ya arrojaron los primeros resultados durante la jornada del viernes. Fuentes policiales informaron el secuestro de dos camionetas: una de ellas debido a un resultado de alcoholemia positiva, mientras que la segunda fue recuperada tras emitirse un alerta por robo. Este último rodado fue hallado a unos 700 metros de la unidad policial, en el sector del barrio Labrador 1, donde se encontraba abandonado, sin ocupantes y con el motor encendido. Hay preocupación por la ingesta de bebidas etílicas.