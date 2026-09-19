Suspenden el servicio de balsa con el que se llega a Villa Llanquín: ¿queda aislada la joya rionegrina?

La interrupción del servicio genera incertidumbre entre los pobladores y los turistas. Las recomendaciones de Vialidad rionegrina.

La balsa es el principal acceso a Villa Llanquín. ¿Y ahora?

La pequeña y pintoresca localidad de Villa Llanquín , un paraje de cerca de 300 habitantes ubicado a 40 kilómetros de Bariloche sobre las márgenes del río Limay , enfrenta complicaciones en su conectividad terrestre tras la suspensión indefinida del servicio de balsa. La medida fue dispuesta por Vialidad Rionegrina debido a trabajos de reparación en la embarcación.

El cruce fluvial representa la única vía de acceso vehicular desde la Ruta Nacional 237 , permitiendo habitualmente el ingreso de autos, transportes de abastecimiento y visitantes en un trayecto de apenas un minuto. Desde el organismo provincial confirmaron que no hay una fecha estipulada para la reanudación de las operaciones , ya que el retorno del servicio dependerá del avance de las labores técnicas en marcha.

La interrupción del servicio genera incertidumbre entre los pobladores y los turistas que frecuentan esta aldea de montaña, conocida por su entorno natural y su tranquilidad.

Las autoridades solicitaron a vecinos, frecuentes usuarios y transportistas tomar las precauciones necesarias y prever rutas o esquemas de traslado alternativos.

Hay caminos alternativos

A pesar de la parálisis del transporte automotor, la localidad no se encuentra totalmente incomunicada:

Acceso peatonal: El puente colgante sobre el río Limay continúa operativo, lo que permite el ingreso y egreso de personas a pie.

Horarios habituales: Se recuerda que, en condiciones normales, la balsa opera de 8 a 20 horas, régimen que se restablecerá una vez concluidas las obras.

Desde Vialidad Rionegrina indicaron que cualquier novedad sobre la rehabilitación del paso vehicular se comunicará oportunamente a través de sus canales oficiales.