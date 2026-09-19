Misteriosa desaparición de un rionegrino en Brasil: los indicios que tanto preocupan

Tiene 26 años y desde el 10 de julio que sus familiares no tienen contacto con él. Los malos augurios y la sospecha de su familia.

Un joven oriundo de Río Negro es buscado intensamente por su familia tras perder todo contacto con él durante su estadía en Brasil . Se trata de Jonathan Lagos , de 26 años , quien se encontraba residiendo temporalmente en Pucón, Chile , antes de emprender viaje hacia territorio brasileño y se encuentra desaparecido .

"Mi hermano tiene 26 años , estaba viviendo en Pucón , Chile. Siempre le gustó mucho viajar y quería conocer muchas partes del mundo", relató Elizabeth, su hermana, al visibilizar la dramática situación.

La angustia de la familia comenzó a profundizarse con el paso de las semanas. Según explicaron sus allegados, la última videollamada en la que pudieron constatar de manera fehaciente que hablaban directamente con él se realizó el pasado 10 de julio .

Desde aquel momento, las comunicaciones comenzaron a tornarse extrañas y distantes, lo que encendió las primeras sospechas sobre si realmente era Jonathan quien respondía los mensajes o si otra persona podría estar suplantando su identidad.

El indicio decisivo: redes sociales eliminadas y teléfono apagado

La preocupación familiar terminó de escalar a un estado de alarma máxima semanas atrás. De forma repentina, todas las cuentas y perfiles en redes sociales de Jonathan fueron eliminadas por completo.

Al intentar comunicarse con su línea móvil, se encontraron con que el teléfono permanece apagado y los mensajes ya no llegan.

"No tenemos rastro de él. Queremos llamarlo y el teléfono está apagado. No le volvieron a llegar los mensajes", lamentó Elizabeth. "No sabemos dónde está, con quién está. No tenemos información de nada. No sabemos si le robaron, si perdió su documentación o si se le rompió el teléfono".

Pedido de ayuda y canales de contacto

Frente a la falta de certezas y mientras se llevan adelante gestiones ante las autoridades correspondientes, sus allegados Apelan a la solidaridad de cualquier persona que lo haya visto o cruzado en Brasil o que pueda aportar información sobre su paradero.

Para brindar cualquier dato certero, la familia puso a disposición los siguientes números de contacto: