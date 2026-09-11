Cuerpo hallado en Lamarque: hay "una coincidencia" con el desaparecido Kevin Hernández

El abogado de la familia de Kevin Hernández aseguró que presumen que el cuerpo hallado en Lamarque es el del joven desaparecido en febrero.

La familia del joven desaparecido en frebero vio coincidencias entre la ropa que tenía el joven y la que tenía el cuerpo hallado en Lamarque.

El abogado de la familia de Kevin Hernández brindó precisiones sobre el hallazgo de un cadáver cerca del cementerio de Lamarque y pidió cautela a la espera de las pericias forenses oficiales. Aseguró que hay "coincidencias", pero no fue concluyente. Y cuestionó la búsqueda del joven desaparecido en febrero.

La investigación por la desaparición de Kevin Hernández sumó un capítulo clave tras el reciente hallazgo de restos óseos en las inmediaciones del cementerio de Lamarque . En diálogo con Radio Visión, el abogado Sergio Heredia , representante legal de la madre y la pareja del joven, confirmó que la familia fue notificada por la Fiscalía y advirtió que existe una alta posibilidad de que se trate del muchacho, aunque remarcó que se debe esperar el resultado de los estudios científicos.

Según detalló el letrado, durante los meses de búsqueda se recabaron testimonios y elementos sobre las prendas que vestía Kevin al momento de ser visto por última vez. En el lugar del operativo se encontraron restos textiles que presentarían similitudes con dicha vestimenta.

“Puede haber una coincidencia. No es determinante, pero hay una gran posibilidad”, sostuvo Sergio Heredia. Asimismo, indicó que el estado de degradación en el que fueron hallados los restos óseos resulta compatible con el tiempo transcurrido desde su desaparición, aunque insistió en que la confirmación definitiva dependerá del análisis de ADN y las pericias correspondientes.

Cuestionamientos a los rastrillajes previos

Un aspecto central expresado por el abogado fue el lugar donde se produjo el procedimiento: una zona ubicada detrás del cementerio de Lamarque y a solo cinco cuadras del domicilio de la madre de la víctima. Heredia cuestionó la eficacia de los operativos iniciales si se confirma que el cuerpo estuvo en ese sitio todo este tiempo.

“Se ha rastrillado, si hoy encontramos un cuerpo atrás de un cementerio, a cinco cuadras del domicilio de la víctima, después de tantos meses, algo mal se hizo”, afirmó el abogado.

Por otro lado, el letrado pidió frenar las especulaciones que comenzaron a circular tras el hallazgo, en particular los rumores sobre un supuesto suicidio o la presencia de un cuerpo colgado. “Vamos a analizar, vamos a ver pruebas, vamos a ver la autopsia, vamos a ver todo”, manifestó.

Exigencia de justicia y viaje a Lamarque

Desde el inicio de la causa, la querella sostuvo diversas hipótesis y aportó testimonios a la Justicia. En ese sentido, Heredia dejó claro que un resultado positivo en la identificación reconfigurará la causa judicial para determinar responsabilidades penales.

“Si es Kevin, aparece una prueba. Entonces se tiene que hacer justicia”, expresó el representante legal, quien también recordó su labor en otros casos de impacto regional como las búsquedas de Sergio Ávalos y Daniel Solano.

Heredia confirmó que viajará a Lamarque en las próximas horas para acompañar a la familia durante las diligencias de la causa. Por el momento, la identificación definitiva del sexo, la antigüedad de los restos y la causa de la muerte quedarán supeditadas de manera estricta a los informes de la Policía Científica y el Cuerpo Médico Forense.