Tragedia en la Ruta 65: Cómo están la mujer que chocó de frente y sus dos hijos

La directora del Hospital Pedro Moguillansky informó el estado de los pacientes. "Una mañana muy triste", lamentó, en tanto, una médica que estuvo de guardia.

La mujer de 35 años viajaba en el peugeot gris junto a sus dos hijos.

La conductora de uno de los vehículos involucrados en la tragedia de este viernes en Ruta 65 y sus dos hijos se encuentran "fuera de peligro" en el Hospital Pedro Moguillansky , indicó la directora del nosocomio a LM Cipolletti . En el fatal choque murió el joven de 19 años que manejaba el otro auto que participó del luctuoso siniestro vial.

"Permanecen en observación. Los chicos se encuentran en el sector internación y la madre sufrió fractura de muñeca y golpes, es decir, lesiones leves", explicó la máxima autoridad del Hospital local, María Margarita Salto a LM Cipolletti . La mujer fue identificada por fuentes judiciales como Sofía Wagner, de 35 años.

"Fue una mañana muy triste, pudimos rescatar a la mamá y sus hijos y lamentamos mucho la pérdida del joven", lamentó Mabel Raviola , una de las experimentadas médicas que se encontraba de guardia al momento del accidente fatal, en declaraciones a este medio.

Cómo fue el accidente

El choque se produjo aproximadamente a las 7.30 de este viernes sobre la Ruta Chica, en el tramo ubicado entre el acceso a María Elvira y el Puente 83.

Según las averiguaciones iniciales de los investigadores, la Berlingo (dominio AA 192 GN) transitaba desde Cipolletti hacia Fernández Oro (sentido oeste – este), y se cruzó al carril contrario, por donde circulaba el Peugeot 208 (dominio AH 567 QG). Se presume que realizaba una maniobra de sobrepaso, pero es una hipótesis por confirmar.

La muerte del joven conductor se produjo horas después del accidente. Rivero había sido trasladado desde el lugar del choque al hospital Pedro Moguillansky por una ambulancia del Siarme. Autoridades policiales informaron que el traslado no fue en código rojo, la señal que indica que hay un paciente con riesgo de vida.

La víctima repartía encomiendas y jugaba al fútbol

Joel Agustín Rivero, de apenas 19 años, falleció en la tragedia. Un trágico y prematuro final para el entusiasta futbolista de Pillmatun, que si bien vivía en Plottier realizaba muchas de sus actividades de este lado del puente e iba a la escuela en Balsa Las Perlas.

Hace tres semanas repartía encomiendas del Correo de Fernández Oro, aunque no era empleado directo sino transportista.

"Le mandé mensaje porque no llegaba y no contestaba. Al rato una clienta me dice, Alfredo el muchacho chocó en la ruta chica. Me fui hasta allá y lamentablemente confirmé la peor noticia", lamentó en su desgarrador relato el encargado de la sucursal a LM Cipolletti.

"Un pibe buenísimo, educado, humilde, respetuoso. Ayer cuando se fue me abrazo y me dio un beso", lamentó.