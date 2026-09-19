Un hito deportivo en Fernández Oro: inauguran el primer piso de alto rendimiento de la ciudad
El acto inaugural se llevará a cabo este domingo a las 11:30 en las instalaciones del Colegio Polideportivo Virgen de Lourdes (Avenida Cipolletti 856). Los detalles del logro del Vóley.
La Asociación Civil Vóley de Oro (ACVO) dará un paso histórico para el deporte local con la presentación oficial de su nuevo piso deportivo de alto rendimiento, una infraestructura inédita en Fernández Oro que transformará la práctica del vóley en la región.
El acto inaugural se llevará a cabo este domingo a las 11:30 hs en las instalaciones del Colegio Polideportivo Virgen de Lourdes (Avenida Cipolletti 856).
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Este avance no es casualidad: es el resultado directo del compromiso, trabajo y sacrificio de las familias que integran ACVO. Durante meses, la comunidad del club organizó diversos eventos y actividades de recaudación con un objetivo claro que hoy se convierte en realidad.
Además de la inauguración, la jornada tendrá un tinte emotivo muy especial, ya que la institución aprovechará el encuentro para celebrar su 4.º aniversario, cumplido el pasado 16 de septiembre.
Un impulso fundamental para el vóley rionegrino
ACVO es una entidad enfocada de manera exclusiva en el crecimiento de esta disciplina. Con un desarrollo constante, la institución alberga categorías federadas que representan a Fernández Oro en toda la provincia de Río Negro, compitiendo activamente en clasificatorios y torneos provinciales.
La llegada de este piso de alto rendimiento no solo optimiza la calidad de los entrenamientos y la competencia para los deportistas locales, sino que establece un salto cualitativo clave para la infraestructura deportiva de toda la localidad.
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