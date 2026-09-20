Secuestran dos toneladas de carne de caballo y de faena clandestina

Operativos de la Policía terminaron con el secuestro de carne de faena clandestina y más de una tonelada de cortes equinos sin cadena de frío.

En un despliegue de control bromatológico e inspección de comercios , la Policía logró secuestrar más de dos toneladas de carne y y productos elaborados. Los procedimientos se realizaron el viernes 18 en Catriel y sobre la Ruta Nacional 151 , en cercanías de 25 de Mayo .

En la ciudad de Catriel , las tareas estuvieron a cargo de la Brigada Rural de Río Negro en conjunto con la Secretaría de Ganadería de Río Negro . Los controles se llevaron a cabo en comercios del rubro como carnicerías, fábricas de chacinados, autoservicios y despensas.

Durante los operativos en Catriel , el personal interviniente logró la incautación y posterior destrucción de casi 1.000 kilos de carne vacuna, ovina, avícola y porcina. A su vez, se retiraron del mercado productos elaborados como milanesas, hamburguesas y chacinados producidos sin la habilitación correspondiente.

Irregularidades sanitarias y faltas al Código Alimentario

Entre los principales hallazgos en los locales inspeccionados, se detectó mercadería proveniente de faena clandestina, carne en mal estado y falta de higiene. Asimismo, los alimentos carecían de sello bromatológico, trazabilidad sanitaria y rotulado, además de registrarse situaciones de riesgo por contaminación cruzada al almacenar bebidas y lácteos junto con hortalizas.

Las inspecciones detectaron «graves faltas en relación con las normativas que establece el Código Alimentario Argentino». Ante esto, se realizaron dos infracciones que serán calculadas de acuerdo con los kilos de mercadería decomisada, en el marco de la normativa provincial que regula el control cárnico.

La Policía secuestró toneladas de carne y productos derivados.

Secuestro de más de 1.000 kilos de carne de caballo en la Ruta 151

Por otro lado, a la altura del kilómetro 154 de la Ruta Nacional 151, cerca de 25 de Mayo, efectivos de Seguridad Rural UR-IV interceptaron un camión Hyundai HD78. Durante la revisión de la carga, se constataron 1.145 kilos de carne equina que eran transportados de manera irregular.

El cargamento era trasladado sin cadena de frío, sin la documentación reglamentaria y en un vehículo no habilitado para la transportación de alimentos. Además, el rodado registraba vencida la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). Según la inspección veterinaria, la cantidad de carne incautada equivalía a la faena de entre 9 y 10 animales.

Debido al riesgo sanitario, se dispuso el secuestro total del cargamento y su traslado al basurero municipal para su incineración. En tanto, el vehículo quedó retenido y se labraron las actuaciones por infracción a la Ley Provincial N.º 817.