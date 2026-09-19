Anunciaron cortes de energía para el domingo en Cipolletti

Por trabajos de poda, Edersa anunció que deberá cortar el suministro eléctrico en diversos barrios de la ciudad. ¿A qué hora y por dónde?

Edersa llevará adelante un corte programado en barrios de Cipolletti este domingo 20 de septiembre.

Este domingo habrá dos cortes programados de energía eléctrica en Cipolletti que afectarán a numerosos barrios, comercios, instituciones de salud y edificios de la ciudad. Las interrupciones se extenderán durante la mañana y alcanzarán distintos sectores.

Los trabajos fueron programados para este domingo 20 de septiembre y tendrán como objetivo avanzar con tareas de poda preventiva y mantenimiento sobre las redes eléctricas de media tensión , acciones que requieren interrumpir temporalmente el suministro.

Según el cronograma informado por Edersa , habrá dos cortes que se desarrollarán parcialmente de manera simultánea. El primero comenzará a las 8:30 y finalizará a las 11:30, mientras que el segundo se extenderá desde las 11 hasta las 13.

Ante las interrupciones previstas, se solicitó a vecinos, comerciantes e instituciones alcanzadas por el operativo adoptar las medidas necesarias para evitar inconvenientes, principalmente ante la utilización de equipos eléctricos durante los horarios establecidos.

El primer corte afectará a seis barrios

La interrupción de mayor alcance comenzará a las 8:30 y se prolongará durante tres horas, hasta aproximadamente las 11:30. Dentro de este sector aparecen seis barrios cipoleños y numerosos establecimientos ubicados en distintos puntos de la ciudad.

Los barrios Los Álamos, Almirante Brown, El Trabajo, Filipuzzi, Santa Rosa y Rosauer se encontrarán comprendidos dentro del área afectada por las tareas de mantenimiento y, por lo tanto, permanecerán sin suministro durante el desarrollo del operativo.

El corte también alcanzará a diferentes establecimientos comerciales e instituciones. Entre los lugares informados aparecen La Anónima y Frineve, sobre Mariano Moreno, además de las clínicas Leben Salud y el Sanatorio Río Negro.

También se encuentran contemplados la Panadería La Vieja, el Club Cipolletti, Padel Las Barricas, el Predio Municipal y Corpofrut. Debido a las características de los trabajos, otros usuarios ubicados en sectores cercanos también podrían quedar comprendidos.

Entre las calles alcanzadas aparecen sectores de Alem, 25 de Mayo y Mengelle. Además, se informó que el operativo involucrará al Edificio A Clara y otros complejos habitacionales ubicados en el área donde se realizarán las tareas.

Dentro del cronograma también fueron mencionados el Edificio Pioneros II, ubicado sobre Villegas al 450 y zonas aledañas, y el complejo Atlas Tres Torres, localizado sobre calle Mariano Moreno, además de otros usuarios del sector.

Estefania Petrella

Segundo corte: San Pablo y otros sectores

La segunda interrupción comenzará media hora antes de que finalice el primer operativo. Está previsto que se inicie a las 11 y se mantenga hasta aproximadamente las 13, completando así otra franja de trabajos sobre la red.

En este caso, uno de los sectores afectados será el barrio San Pablo. También se interrumpirá el suministro eléctrico en sectores correspondientes a las calles Yrigoyen y Libertad, además de edificios e instituciones comprendidas dentro del radio establecido.

Entre los establecimientos alcanzados aparece el Policlínico Modelo, una de las instituciones sanitarias de la ciudad. Por este motivo, el aviso anticipado busca permitir que los usuarios puedan organizar sus actividades antes de la interrupción prevista.

Además, estarán comprendidos el edificio de FOECYT, ubicado sobre Rodolfo Walsh, el edificio situado en Yrigoyen 944, identificado como Elio VII, y el inmueble de 9 de Julio al 1400, entre otros puntos.

Estefania Petrella

Piden tomar precauciones durante los trabajos

Las tareas previstas para este domingo estarán concentradas en el mantenimiento de las redes eléctricas de media tensión y en trabajos de poda preventiva, necesarios para reducir posibles interferencias de ramas y vegetación con la infraestructura eléctrica.

Este tipo de intervenciones busca mantener las instalaciones y prevenir inconvenientes sobre el servicio. Para ejecutarlas de manera segura es necesario desenergizar determinados sectores de la red mientras los operarios realizan las tareas programadas.

Por ese motivo, se recomendó a los vecinos, comercios, edificios e instituciones incluidos dentro de las zonas afectadas tomar previamente las medidas necesarias y considerar los horarios anunciados al momento de organizar sus actividades durante la mañana.