Cipolletti prepara una nueva edición de la Maratón Escolar: cuándo será y cómo inscribirse

Ya se encuentra habilitada la inescación para participar con las escuelas y cursos de las próxima Maratón Escolar. Los detalles.

La Maratón Escolar de Cipolletti ya tiene fecha para los estudiantes de primaria.

La Maratón Escolar 2026 ya tiene fecha confirmada y volverá a reunir a miles de estudiantes de escuelas primarias de Cipolletti en una jornada deportiva, recreativa y de integración que combinará actividad física, juegos, baile y participación.

La propuesta es organizada por la Dirección General de Deportes de la Municipalidad de Cipolletti y está destinada a alumnos de quinto, sexto y séptimo grado de establecimientos educativos públicos y privados de la ciudad.

La nueva edición se desarrollará el viernes 23 de octubre, en el marco del Día Nacional de la Educación Física . La jornada comenzará desde las 9 y tendrá como escenario principal el predio del Club Marabunta.

En caso de mal tiempo o de presentarse algún inconveniente que impida realizar la actividad en condiciones adecuadas, la organización estableció como fecha alternativa el jueves 29 de octubre.

La largada y la llegada de la carrera estarán ubicadas en el Club Marabunta, donde también se concentrarán las diferentes propuestas recreativas preparadas por la Dirección General de Deportes para los estudiantes participantes.

La carrera tendrá una distancia total de 1.500 metros y será de carácter participativo y recreativo. La intención de la propuesta no está centrada únicamente en la competencia, sino también en promover el disfrute de la actividad física.

Estefania Petrella

Una jornada que combinará deporte y recreación

La organización diagramó una jornada que comenzará con el arribo de las escuelas desde las 9. A partir de las 9.30 se pondrán en marcha los espacios recreativos coordinados por la Dirección General de Deportes.

Durante esas actividades, los estudiantes podrán participar de juegos, propuestas de movimiento, baile y diferentes alternativas vinculadas con la actividad física. El objetivo es que la jornada funcione como un encuentro entre establecimientos educativos.

La largada de la corrida está prevista para las 11.30, mientras que el cierre de la competencia se estima para las 12.30. Luego continuarán las actividades previstas hasta completar el cronograma establecido.

El cierre general de la jornada está programado para las 13.30, mientras que a las 14 comenzará el retorno de las delegaciones hacia los establecimientos educativos que participen de esta edición.

Quiénes pueden participar

La Maratón Escolar está destinada a estudiantes de quinto, sexto y séptimo grado de escuelas primarias públicas y privadas de Cipolletti. La convocatoria busca incorporar a chicos de distintos establecimientos en una misma actividad deportiva.

Desde la Municipalidad destacaron que se trata de una carrera participativa y recreativa, pensada para que los estudiantes puedan compartir una experiencia vinculada con el deporte y la actividad física.

La propuesta también apunta a generar espacios de integración entre los alumnos y fortalecer hábitos relacionados con el movimiento y la práctica deportiva desde las instituciones educativas de la ciudad.

Inscripciones abiertas para las escuelas

La Dirección General de Deportes informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para participar de la Maratón Escolar 2026. El registro se realiza mediante el enlace habilitado por la organización para los establecimientos interesados.

Las escuelas que quieran formar parte de la jornada deberán completar la inscripción correspondiente para sus estudiantes. De esta manera, la organización podrá avanzar con la planificación de una actividad que convoca a una gran cantidad de participantes.

La propuesta forma parte del calendario deportivo y recreativo impulsado desde el Municipio y busca trasladar la práctica de actividad física a espacios abiertos, generando una experiencia colectiva para estudiantes y docentes.

La edición 2026 de la Maratón Escolar fue declarada de Interés Educativo por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, reconocimiento que incorpora a la propuesta dentro de las actividades de relevancia para la comunidad educativa.