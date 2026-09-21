Tensión en la guardia del Hospital: amenazó a policías con un cuchillo y fue detenido

Un violento incidente en la guardia del hospital movilizó a los efectivos policiales, quienes terminaron aprehendiendo a un hombre armado.

Un violento episodio sacudió la guardia del Hospital de Cipolletti durante la noche del sábado 19 , cuando un hombre mayor de edad amenazó a efectivos policiales con un arma blanca antes de ser interceptado y detenido. El hecho derivó en un operativo preventivo en el edificio ubicado sobre calle Naciones Unidas .

Según detalló el comisario inspector Fabián Yáñez , jefe de la Regional Quinta , el personal policial que realizaba tareas de prevención advirtió cerca de las 23:00 la llegada de un grupo de personas. Estas personas habrían intentado continuar un enfrentamiento previo dentro del establecimiento de salud.

Ante la agresión verbal y las tentativas de ataque directo, la policía debió intervenir rápidamente. Con el objetivo de disuadir al grupo agitado y restablecer el orden en el lugar, los efectivos recurrieron al uso de un disparo con munición de estruendo.

Intento de fuga y secuestro del arma

Pese a la maniobra disuasiva, uno de los involucrados continuó con su actitud hostil y esgrimió un cuchillo para amenazar de muerte a los uniformados. Inmediatamente después, el individuo abordó un taxi con la intención de darse a la fuga.

Sin embargo, el escape duró pocos metros. Las fuerzas de seguridad interceptaron el vehículo y, tras un forcejeo con el sospechoso, lograron reducirlo y concretar su aprehensión, al igual que la de su acompañante, quien también es mayor de edad.

Durante la posterior requisa del taxi, las autoridades hallaron debajo del asiento trasero un cuchillo con mango de madera de aproximadamente 20 centímetros de longitud. El arma fue secuestrada y puesta a disposición del Gabinete de Criminalística para efectuar las pericias correspondientes.

Causa judicial e intervención de la Fiscalía

Ambos involucrados fueron trasladados a las celdas de la Comisaría 24° de Cipolletti, donde quedaron alojados tras el operativo llevado a cabo en el nosocomio.

Por disposición de la Fiscalía de turno, se iniciaron actuaciones judiciales por amenazas calificadas por el uso de arma blanca y resistencia a la autoridad, según ratificó la información suministrada por la jefatura de la Regional Quinta.