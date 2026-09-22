Detuvieron a un hombre y a una mujer por el asalto a un taxista gracias a un botón antipánico

Tomaron el auto en Neuquén, pero al llegar a Allen el delincuente tomó del cuello al conductor y le robó la billetera. Pero cayeron a las pocas cuadras. Están detenidos.

La pareja detenida durante la madrugada de este martes en Allen. Están acusados de asaltar a un taxista de Neuquén.

La Policía de Allen detuvo a una pareja por el asalto a un taxista de Neuquén . El operativo se produjo durante la madrugada de este martes, y fue clave para la víctima, quien no sufrió golpes ni heridas, el sistema de seguridad con que cuenta la flota de autos de la base para la que trabaja.

El chofer relató que un hombre y una mujer le pidieron que los llevara hasta Allen , aunque no le dieron la dirección precisa. El hombre advirtió que no llevaban buenas intenciones, por lo que activó el botón antipánico del rodado, por lo que el operador de la base al advertir la señal se comunicó con la Policía.

Una patrulla de la Comisaría 33 fue de inmediato al punto indicado por la ubicación, inmediaciones de la calle Lorenzo Ramasco, que corre en paralelo al canal de riego en la parte norte de la localidad.

En el lugar se encontraron efectivamente con el conductor, un hombre de 47 años domiciliado en Neuquén, quien contó que en esa ciudad había levantado a los pasajeros, pero al llegar a la calle Dr Amílcar Regot, aledaña al canal, el hombre lo sorprendió tomándolo fuertemente del cuello y le robó la billetera, que contenía la recaudación de su jornada laboral.

Después ambos bajaron y escaparon corriendo hacia el sector norte. El damnificado describió las características físicas y la vestimenta de ambos delincuentes, información que les permitió a los policías salir a buscarlos.

No mucho después, en uno de los rastrillajes por las inmediaciones lograron localizar a los sospechosos sobre Belisario Roldán, entre Lorenzo Ramasco y José Escales, informó AN Allen.

Se trataba de un hombre de 34 años, domiciliado en Neuquén, y una mujer de 31 años, con domicilio en Allen. Ambos fueron reconocidos por el damnificado y trasladados a la dependencia policial en calidad de aprehendidos.

Posteriormente, durante un nuevo rastrillaje en el sector, los policías encontraron la billetera sustraída sobre calle Belisario Roldán al 100. La Fiscalía de turno, a cargo de la Adjunta Marcela Marchetti inició una investigación por el delito de robo, en la que está acusada la pareja.