Cipolletti sufre cortes de agua por fallas eléctricas causadas por el viento

El viento provocó cortes de energía en la planta potabilizadora y afectó el suministro de agua potable en varios sectores de Cipolletti.

Hubo dos cortes de energía en la zona de la planta de captación de agua de ARSA.

El viento que afecta a la región generó inconvenientes en el suministro de agua potable en Cipolletti . Diversos sectores de la ciudad, fundamentalmente los ubicados en la zona norte , registran problemas de falta de presión y cortes intermitentes.

El origen de las fallas se debe a reiteradas interrupciones en el suministro eléctrico que paralizaron la planta potabilizadora y las bombas de captación situadas sobre el río Neuquén . La primera interrupción se produjo el domingo 20 de septiembre por la noche y detuvo la planta durante dos horas, mientras que el lunes 21 de septiembre por la mañana se registraron dos nuevos cortes.

Ante este escenario, la empresa estatal Aguas Rionegrinas (ARSA) explicó que el restablecimiento del servicio requiere un procedimiento gradual. El sistema debe completar su llenado antes de habilitar la apertura de las cañerías para evitar las roturas en la red que puede provocar bombear agua de golpe.

Los plazos de normalización y el impacto en los barrios

Al respecto, el jefe de la delegación Cipolletti de ARSA, Rodrigo García, detalló la situación operativa del servicio: “Nos va a costar un par de horas recuperar la presurización del sistema”.

Los mayores problemas de abastecimiento se observan en los barrios de planes de viviendas construidos en monoblocks. Estas estructuras no cuentan con tanques individuales, sino con una gran cisterna comunitaria que abastece a todo el complejo habitacional y, por su tamaño, demoran mucho más tiempo en llenarse.

Recomendaciones para el uso responsable del recurso

Frente a esta contingencia, desde Aguas Rionegrinas solicitaron a la comunidad cuidar el recurso y evitar cualquier tipo de derroche hasta que el sistema recupere su funcionamiento habitual.

Por su parte, sectores vecinalistas alertaron a la población sobre la situación y recomendaron almacenar una reserva de agua en recipientes como ollas o baldes para cubrir las necesidades básicas hasta que finalice el operativo de presurización.