Búsqueda de un joven en la Isla Jordán: la Policía reveló un dato clave

Continúa el operativo para encontrar a Rodrigo Soto en la margen sur del río Negro. Se sumó la Prefectura Naval. La Policía confirmó qué pasó antes de su desaparición.

Rodrigo Soto, de 26 años, es intensamente buscado en la zona de la Isla Jordán de Cipolletti desde el domingo. La Policía continúa rastrillando la margen sur y la Prefectura Naval se sumó este lunes en las aguas en el río Negro. La Policía informó que horas antes de su desaparición había sido denunciado por violencia de género.

Este domingo, el muchacho dejó su auto en inmediaciones de la Cueva del León , en la margen sur del río Negro, y desapareció. Inicialmente se informó que había mantenido una fuerte discusión con su novia y que salió en el vehículo. Sin embargo, autoridades policiales de la Regional Quinta confirmaron este lunes que cuando el joven se fue de su casa su pareja radicó una denuncia por violencia de género y recibió atención médica en el hospital Pedro Moguillansky.

Durante la tarde del domingo se llevaron a cabo rastrillajes en todo el sector de la Isla Jordán, que se caracteriza por lo abrupto del paisaje, con la participación de efectivos policiales de la Brigada de Investigaciones, la Montada -que tiene base en la Isla, la División Canes y el Gabinete de Criminalística.

Rodrigo Mariano Soto es intensamente buscado en la Isla Jordán de Cipolletti, donde dejó su auto y desapareció. Gentileza

Este lunes, en tanto, se sumó personal de Prefectura recorriendo la costa del río en función del contexto en el que se produjo la desaparición y el lugar en el que fue hallado su auto. Desde la Regional Quinta informaron que la sección Canes no halló rastros en las inmediaciones al vehículo.

La búsqueda es coordinada por el fiscal Martín Pezzetta, quien quedó a cargo de la investigación, informaron desde el Ministerio Público Fiscal. El operativo incluyó la requisa del vehículo del Soto. En las primeras horas de búsqueda de este lunes no se logró dar con Soto.

“Tu gente te está esperando”

La desaparición del joven fue denunciada por su padre, quien habría informado a la Policía el contexto en el que se produjo. La desaparición causó mucha preocupación entre sus amigos y conocidos, lo que se pudo comprobar en las redes sociales, donde publicaron mensajes que imploran por su aparición. “Rodri, volvé que todos estamos preocupados por vos”, escribió uno de los allegados. “Vamos Chino! Dale bro tu gente te está esperando”, agregó otro.