Controles de tránsito: detectaron a 15 conductores borrachos en Cipolletti

El Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía en Cipolletti desplegó una serie de operativos de control de tránsito durante el fin de semana en los principales accesos de la ciudad. Como resultado de estos procedimientos, los efectivos detectaron a un total de 15 conductores circulando bajo los efectos del alcohol.

Los puestos de identificación de personas y vehículos se ubicaron estratégicamente en la zona de los puentes carreteros , en la rotonda de la Ruta Nacional 22 y calle Pacheco , y a lo largo de la Ruta Provincial 65 . Asimismo, las tareas operativas se extendieron al kilómetro 1216,5 de la Ruta 22 , la variante del Tercer Puente y el sector de Puente 83 , en el marco de controles articulados con personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) .

Según informó Frank Rivas , durante los procedimientos desarrollados en horario nocturno y de madrugada se confeccionaron 23 actas de infracción . De dicho total, 15 se debieron a alcoholemias positivas , en tanto que las ocho restantes correspondieron a faltas administrativas, como licencias de conducir vencidas o cédulas verdes que no se encontraban en condiciones reglamentarias.

Ante cada detección de alcoholemia, el personal actuante procedió a la retención inmediata de la licencia de conducir. Asimismo, en los casos donde no se encontraba presente un acompañante habilitado y en condiciones de tomar el volante, las autoridades procedieron al secuestro preventivo del vehículo.

Entre los infractores contabilizados en los controles se registró el caso de una persona a bordo de un Renault Fluence, quien dio un valor de 2,61 g/l de alcohol en sangre, un nivel de intoxicación que disminuye el estado de alerta e impide determinar de forma adecuada las situaciones de peligro al conducir.