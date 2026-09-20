Cipolletti realiza un operativo de control por el festejo del Día del Estudiante

El Municipio reforzó la prevención con más personal, patrullajes regionales y cámaras con inteligencia artificial durante el fin de semana largo.

Habrá controles de Tránsito y en boliches hasta la madrugada del lunes.

Con la llegada de la Primavera y el Día del Estudiante , la ciudad de Cipolletti se alista para un fin de semana y un lunes con intenso movimiento. Desde la Municipalidad confirmaron que desplegaron un operativo especial de prevención y fiscalización que comenzará este viernes y se extenderá de manera continua hasta el lunes , jornada en la que no habrá clases.

Desde el Municipio se precisó que el objetivo de la medida es acompañar las celebraciones y garantizar un entorno seguro tanto para los jóvenes como para el resto de la comunidad. Para ello, el Municipio incorporó este fin de semana un tercer turno de guardia en las áreas de Tránsito y Comercio , sumando más inspectores ante la alta movilidad prevista.

Desde el área de Fiscalización señalaron que la forma de celebrar cambió progresivamente en la localidad. Mientras que años atrás la concurrencia se concentraba en espacios públicos como la Isla Jordán , actualmente predominan los eventos privados y la actividad nocturna en locales bailable y salones. Por este motivo, la Dirección de Comercio fiscalizará todas las fiestas que solicitaron autorización previa para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad.

El operativo se llevará a cabo en coordinación constante con la Policía de Río Negro y la Central de Emergencias 109. Como parte de la logística, las autoridades emplearán cámaras equipadas con inteligencia artificial para supervisar el uso del espacio público y detectar cualquier irregularidad que demande intervención inmediata.

Articulación en el Alto Valle y prevención vial

Por otro lado, la planificación municipal contempla el flujo vehicular continuo entre Cipolletti y las ciudades vecinas del Alto Valle. Frente a esta realidad, desde el gobierno local explicaron que se acordaron medidas de control y prevención con municipios vecinos.

En cuanto a la circulación vial, desde la comuna hicieron un llamado explícito a la responsabilidad individual. Solicitaron a quienes vayan a consumir alcohol que opten por trasladarse en taxis o en servicios de transporte por aplicaciones habilitadas, evitando ponerse al volante para prevenir colisiones graves o severas sanciones económicas.

Debido al asueto estudiantil del lunes, las autoridades prevén que los festejos se prolonguen durante la noche del domingo y la madrugada posterior. Por esta razón, el despliegue de seguridad se mantendrá activo con presencia en las calles y controles de alcoholemia hasta la finalización del periodo festivo.