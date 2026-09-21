Últimos días para anotarse al desfile por el aniversario de Cipolletti: todos los detalles

Desde el Municipio de Cipolletti se informó que hay tiempo hasta el miércoles para anotarse al acto central por los festejos del 123° aniversario.

Este miércoles cierra la inscripción para el desfile por el aniversario de Cipolletti.

El Municipio de Cipolletti mantiene abierta la convocatoria a instituciones locales para anotarse y participar del desfile por el 123° aniversario de la ciudad, que se celebrará el domingo 4 de octubre. Más de 100 organizaciones ya confirmaron su presencia para festejar un nuevo cumpleaños, renovando el orgullo de ser parte de una ciudad que crece, se moderniza y mantiene viva su memoria.

Los interesados en participar como centros de jubilados, grupos de boyscouts, escuelas y clubes deportivos, fundaciones, asociaciones civiles, podrán anotarse a través del siguiente LINK.5 La convocatoria para participar del desfile estará vigente hasta el próximo miércoles 30 de septiembre inclusive.

Por consultas y más información comunicarse de lunes a viernes de 7 a 14 h al teléfono 449-4900 Int.1035 (Dirección General de Comunicación y Protocolo).

Cronograma de festejos

La agenda de festejos por el aniversario de Cipolletti comenzará el sábado 3 de octubre con un acto protocolar en el Parque Rosauer, en calle Mariano Moreno y Mengelle, en el que se otorgarán reconocimientos a vecinos destacados y se entregará una ofrenda floral al Monumento al Ingeniero Julio César Cipolletti.

El domingo 4, a partir de las 15, se desarrollará el tradicional desfile sobre calle Fernández Oro. La concentración para las instituciones y organizaciones comenzará a las 14 sobre calle San Martín y Sáenz Peña, punto desde el cuál todos los grupos se irán formando para desfilar.

Las escuelas, en el 123° Aniversario de Cipolletti

La Municipalidad de Cipolletti, impulsa este año una serie de propuestas especialmente pensadas para las Escuelas locales, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la comunidad educativa y la identidad de la ciudad.

Bajo la consigna “¿Qué representa Cipolletti para su Escuela?”, cada institución podrá participar del desfile desarrollando una propuesta libre que refleje distintos aspectos de la ciudad: su historia, sus personajes, sus paisajes, su producción, su cultura, sus barrios, sus símbolos, sus instituciones, su presente o sus sueños para el futuro.

Las escuelas tendrán libertad para expresarse a través de: carros, títeres gigantes, vestuario, música, carteles, intervenciones artísticas, personajes o producciones realizadas por los estudiantes, entre otras ideas que permitan contar y representar a Cipolletti desde la mirada de cada comunidad educativa.

Por ello se invita a todas las instituciones educativas, públicas y privadas, a inscribirse y participar del Desfile Aniversario.

Premios para las mejores propuestas

Durante el desfile aniversario, el palco integrado por autoridades municipales y provinciales seleccionará una propuesta destacada por cada nivel educativo, teniendo especialmente en cuenta la creatividad, la participación de la comunidad educativa y el desarrollo de la temática cipoleña.

-Nivel Inicial: juegos destinados al jardín y a sus espacios recreativos.

-Nivel Primario: juegos y elementos recreativos para la institución.

-Nivel Secundario: material de estudio para la institución y buzos para los estudiantes de 5° año.

Los premios se van a anunciar por las redes de la Municipalidad la semana posterior al desfile.

Esta iniciativa busca promover la creatividad, la participación y el sentido de pertenencia, fortaleciendo el trabajo conjunto entre Cultura y Educación en el marco de las celebraciones locales.