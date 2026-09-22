El histórico comercio de Cipolletti que cumplió 66 años: "Los clientes nos piden por favor que..."

Madre e hijo atienden codo a codo a la gran clientela. Ella entró con 17 años como empleada y hoy, a los 62, es la dueña. El recuerdo de los pioneros que dieron nombre al local y mucha emoción.

Irma, la dueña actual, con una vida allí adentro, y su hijo Juan, su mano derecha en el comercio de Irigoyen y Sáenz Peña.

“Acá tenemos el cosito del cosito como dicen los clientes”, dice Irma Herrera con una sonrisa. En verdad, ya no necesita carta de presentación un comercio emblemático como Casa Arigón , tan frecuentado por los cipoleños durante más de seis décadas de servicio.

Ella ingresó por primera vez a los 17 años a pedir trabajo y hoy tiene 62 años , cuatro menos que los que acaba de cumplir el negocio -66- que hace un buen tiempo es de su propiedad y cuya historia ayuda a reconstruir en la charla con LM Cipollett i.

En la emblemática esquina de Irigoyen y Sáenz Peña tuvo como pioneros a “Don Víctor Roberto Arigón , quien me enseñó mucho, y Eva Rosa García , ‘Rosita’ que dos por tres se da una vuelta por acá. Yo entré como empleada en el año '83 y cuando falleció Víctor, estuvimos con Rosita las dos al frente del negocio. Luego pasó a ser oficialmente mío”, comenta la entrañable comerciante.

Ayer, hoy y siempre. Rosita, la pionera del comercio, Irma, su dueña actual y Juan, hijo y mano derecha suya.

Pasó casi toda su vida dentro del mismo local. Recuerda con nostalgia y gratitud el pasado, celebra sobrevivir laboralmente en un presente complicado y añora lo mejor para el futuro.

“Rosita sigue estando cerca, es jubilada en actividad. Está a cargo del Centro del Jubilados y la propiedad sigue siendo de ella. En aquellas épocas había más empleados, se hacía reparto de mercadería, mueblería, repuestos de cocina, de calorama, electrodoméstico y venta artículos para bebé. Mueblería ya no tenemos. Hoy en día nuestro fuerte es el repuesto de cocina, calorama, termotanques, calefones, electrodomésticos…”, repasa las modificaciones que experimentó el local con el paso del tiempo.

Puede hablar ya que su incondicional hijo Juan la cubre mientras atiende al equipo periodístico de LMC. Con él llevan adelante codo a codo el legendario emprendimiento. La clientela también le hace el aguante.

“Mi hijo aprendió lo que me enseñó Arigón y yo le transmití. El está siempre conmigo, espero que podamos salir adelante. No nos han volteado hasta ahora, mirá que hemos pasado momentos complicados. Después del famoso lío del corralito del 2001, decidimos no lidiar más con los bancos, de ahí en adelante nos manejamos con lo que tenemos”, explica la fórmula de supervivencia.

“Cuesta un montón en estos tiempos pero vamos para adelante”, señala con optimismo y convida un mate.

Se emociona cuándo le preguntan qué es el negocio para ella. “Es mi vida, yo ya tendría que estar en casa, jubilada, pero desde los 17 años metida acá adentro, es mi segunda casa. No me hallaría haciendo otra cosa, lo que es repuesterío es lo más para mí”, señala y se lleva la mano al corazón.

Estefania Petrella

Comerciante con todas las letras, sabe ponerse en el lugar del público. “Me gusta que el cliente vuelva al negocio, ellos siempre tienen la razón. Cada día viene gente a agradecernos porque los ayudamos y orientamos. Hoy a la mañana, sin ir más lejos, vino una señora a darme las gracias porque le vendí un repuesto de un microondas que no lo conseguía en ningún lado. Eso te hace el día”, celebra reconfortada por la devolución del pueblo.

Admite, eso sí, que más de una más tocó “bancar alguno que se fue enojado porque alguna reparación había fallado, pero son gajes del oficio, es normal y por suerte son muchas más las satisfacciones”

“¿Qué le decimos a la gente a través del diario? Le agradecemos porque nos eligen siempre, ellos nos cuentan ‘venimos acá porque nos dicen que solucionan todo'. Seguimos apostando a la ciudad, a Cipolletti, los clientes nos piden por favor 'no cierren nunca el comercio", se despide Irma.

¡Felicidades y por muchos años más!

Estefania Petrella

El mensaje en redes sociales de Guillermo Arigón

66 años de Casa Arigon junto a Cipolletti

"Hoy celebramos con mucha emoción y orgullo 66 años de historia, trabajo y compromiso con nuestra querida ciudad de Cipolletti. A lo largo de todos estos años, hemos compartido innumerables momentos con generaciones de familias que nos han elegido y acompañado, y queremos decirles simplemente: ¡GRACIAS!

Gracias a cada cliente que confía en nosotros, que vuelve a elegirnos y que nos permite seguir abriendo nuestras puertas día a día. Detrás de estos 66 años hay mucho esfuerzo, dedicación, sueños y también desafíos. Y con la misma pasión de siempre, seguimos apostando a crecer, a mejorar y a ofrecer cada día lo mejor de nosotros. Casa Arigon, 66 años siendo parte de la historia de Cipolletti. Gracias por acompañarnos y por permitirnos seguir construyendo esta historia juntos. ¡Gracias por elegirnos, gracias por estar y gracias por ser parte de Casa Arigon!