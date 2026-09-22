Cipolletti dio inicio a la obra del Parque del Mercado sobre calle Pacheco

Se construirá un espacio de 10.300 metros cuadrados entre Rivadavia y Mengelle, con una inversión de $796 millones. Los detalles del proyecto.

La obra "Parque del Mercado", inició su primera etapa sobre calle Pacheco para reconvertir el espacio público de ese sector.

La Municipalidad de Cipolletti puso en marcha esta semana los trabajos de una de las obras de infraestructura más relevantes para el ingreso oeste de la ciudad. El cartel de obra ya está instalado en el lugar.

El anuncio, realizado el año pasado por el Ejecutivo municipal, se concreta ahora sobre calle General Pacheco, en el tramo comprendido entre las vías del ferrocarril y la arteria por la que circulan a diario cientos de vecinos.

El proyecto, denominado Parque del Mercado , consiste en la creación de un espacio urbano lineal de 10.300 metros cuadrados destinado a la recreación , el esparcimiento y el encuentro comunitario.

La iniciativa surgió por la vinculación directa del predio con el Mercado municipal, un sector que hasta el momento presentaba condiciones topográficas irregulares y carecía de infraestructura urbana y tratamiento paisajístico adecuado.

El diseño incorporará senderos peatonales, áreas verdes parquizadas, sectores de estar, equipamiento urbano e iluminación pública, además de obras de contención y delimitación del terreno mediante estructuras de hormigón.

Sobre el tramo que se extiende entre las calles Mengelle y Rivadavia, en paralelo a Pacheco, también se instalarán carros gastronómicos, con el objetivo de jerarquizar la actividad de los productores locales de la zona.

Quién ejecuta la obra y con qué presupuesto

La Municipalidad adjudicó la Licitación Pública N° 16/26 a la empresa Cepiem SRL, que quedó a cargo de la mano de obra, los equipos y la provisión total de los materiales necesarios para la construcción.

El presupuesto oficial de la obra asciende a $796.423.740,71, con un plazo de ejecución previsto de 150 días corridos, según lo estableció el pliego de bases y condiciones que rigió el proceso de licitación pública.

La primera etapa de trabajos incluye la extracción de árboles, una columna de alumbrado y una garita existentes, además de la demolición de la ciclovía actual, previo a la adecuación general del terreno.

Continuará con excavaciones, compactación de subrasante, ejecución de base granular y colocación de piedra partida, tareas necesarias para llevar el sector a las cotas proyectadas antes de avanzar con las estructuras definitivas.

En materia de hormigón, se ejecutarán vigas de borde y de bolardo, solados intertrabados, fundaciones para señalética y pérgolas, rampas de accesibilidad universal y una nueva ciclovía de 2,20 metros de ancho.

El equipamiento urbano sumará bancos tipo Tolmo, dos paradas de ómnibus, cestos de residuos, cartelería nomenclada, bolardos y pérgolas, junto con un sistema integral de alumbrado público con farolas y tablero eléctrico.

La etapa de parquización incorporará un sistema de riego completo y la implantación de especies como Populus Nigra, Fraxinus Angustifolia Raywood, Maitén y Almendro en todo el sector.

El objetivo de la intervención

Con esta obra, el Ejecutivo municipal busca transformar un sector históricamente postergado en un espacio de calidad urbana, que integre al predio del Mercado con la trama vial y peatonal existente en la zona.

De esta manera, el ingreso oeste de Cipolletti sumará un nuevo punto de encuentro para la comunidad, con mayor equipamiento, seguridad e infraestructura, además de un espacio de jerarquización para la actividad productiva local.