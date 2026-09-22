El Niño pone el foco sobre los ríos del Alto Valle: preparan un operativo preventivo

Ante posibles crecidas de los río Negro, Limay y Neuquén, se organizó un protocolo espacial de monitoreo entre organismos para prevenir incidentes.

Ante las crecidas de los ríos y el impacto que pueda generar en las zonas ribereñas, se coordinaron trabajos interdisciplinarios entre organismos y fuerzas de seguridad en el Alto Valle.

Las autoridades provinciales, municipales y los organismos de seguridad avanzan con un esquema preventivo ante posibles variaciones en los caudales de los principales ríos del Alto Valle . El objetivo es anticiparse a eventuales crecidas y reforzar la capacidad de respuesta.

En ese contexto, este lunes se desarrolló una reunión con referentes de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas ( AIC ), donde se analizó la situación actual de los ríos Limay , Neuquén y Negro y las perspectivas previstas para las próximas semanas.

El encuentro reunió a representantes de diferentes localidades y organismos vinculados con la seguridad, la gestión hídrica y la asistencia ante emergencias . Uno de los puntos centrales fue establecer criterios comunes de monitoreo y actuación frente a posibles cambios en los cursos de agua.

Durante la jornada, los especialistas abordaron los pronósticos meteorológicos relacionados con el fenómeno de El Niño. También se evaluó el volumen actual de los embalses y las condiciones que podrían influir sobre las erogaciones y los caudales aguas abajo.

Claudio Espinoza

Qué puede pasar con los ríos durante los próximos 15 días

Uno de los principales aspectos analizados durante la reunión fue la estimación de los caudales para los próximos 15 días. Ese seguimiento permitirá contar con información anticipada para determinar posibles impactos sobre sectores ubicados cerca de las costas.

También se revisaron las erogaciones previstas desde los embalses de la región. La información resulta clave para los municipios ribereños, debido a que cualquier modificación significativa en los niveles puede requerir medidas preventivas o un despliegue especial de los organismos de emergencia.

La intención del dispositivo es mantener un seguimiento permanente de los ríos Limay, Neuquén y Negro y, al mismo tiempo, fortalecer la comunicación entre las instituciones involucradas para agilizar las decisiones ante cualquier cambio que requiera intervención.

El esquema busca especialmente anticiparse a escenarios que puedan afectar sectores vulnerables. Para ello, autoridades municipales, organismos provinciales y fuerzas de seguridad acordaron sostener una coordinación conjunta que permita desplegar recursos rápidamente en caso de ser necesario.

Policía, Bomberos y Prefectura coordinan tareas preventivas

Las fuerzas de seguridad tuvieron una participación activa en la reunión. Por Cipolletti estuvo presente el jefe de la Unidad Regional V, Javier Yáñez, mientras que por la Regional de Policía de General Roca participó José González.

Los representantes policiales trabajaron junto con Prefectura Naval Argentina, Protección Civil y los diferentes cuarteles de Bomberos Voluntarios. El objetivo fue coordinar pautas vinculadas con el patrullaje, la asistencia y la logística necesaria para intervenir en sectores considerados vulnerables.

La articulación entre estos organismos permitirá organizar recorridas preventivas y establecer mecanismos de respuesta frente a situaciones que puedan registrarse en las costas. El esquema también apunta a evitar intervenciones aisladas y centralizar la información disponible sobre la evolución de los ríos.

La prevención cobra especial importancia en aquellas localidades y sectores poblados ubicados cerca de los cursos de agua. Por ese motivo, el seguimiento de los niveles estará acompañado por la coordinación territorial de los organismos responsables de actuar frente a emergencias.

Gentileza

Los municipios del Alto Valle se sumaron al operativo

De la cumbre interinstitucional también participaron intendentes de Cinco Saltos, Cordero y Campo Grande, además de funcionarios del Departamento Provincial de Aguas (DPA) y secretarios de Obras Públicas pertenecientes a diferentes gobiernos municipales de la región.

La presencia de las administraciones locales busca garantizar que cada municipio disponga de información actualizada sobre la evolución de los caudales y pueda adaptar sus dispositivos preventivos según las características de los sectores ribereños ubicados dentro de cada jurisdicción.

La reunión permitió consolidar un esquema regional para seguir la situación hídrica durante los próximos días. Los datos meteorológicos, las condiciones de los embalses y las erogaciones serán variables centrales para determinar cómo evolucionarán los ríos que atraviesan el Alto Valle.