La obra tiene un presupuesto oficial de $497 millones y contempla la extensión de 4.460 metros de cañería en el barrio El Espejo 1.

Cipolletti prepara una obra de gas de $497 millones que beneficiará a 192 familias.

La Municipalidad de Cipolletti avanzará con una obra esperada por los vecinos del barrio El Espejo 1 : licitará la ampliación de la red de gas natural que permitirá que 192 familias accedan al servicio .

La apertura de sobres de la licitación se realizará el lunes 5 de octubre a las 10 , en el noveno piso del edificio municipal ubicado en calle Yrigoyen 379.

El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de $497 millones y un plazo de ejecución previsto en 180 días corridos .

La obra contempla la instalación de 4.460 metros de cañería de polietileno, con diferentes diámetros según las necesidades de la red. Además, se realizarán las conexiones correspondientes y los 192 servicios domiciliarios.

De esta manera, una vez finalizados los trabajos, las familias alcanzadas por el proyecto podrán incorporarse al servicio de gas natural.

Cómo será la nueva red

El proyecto técnico contempla distintos tramos de cañería, con diámetros de 50, 63, 90 y 180 milímetros.

La red funcionará con una presión de servicio de 2 kg/cm² y será sometida a una presión de prueba de 6 kg/cm², de acuerdo con las normas y especificaciones vigentes para este tipo de instalaciones.

También se prevén conexiones mediante electrofusión y los trabajos necesarios para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del sistema.

Cuándo se conocerán las ofertas

La licitación corresponde al expediente 1847-D-26 y lleva el número 21/26 bajo la denominación "Red de Gas Natural Barrio El Espejo 1".

El pliego podrá adquirirse hasta el viernes 25 de septiembre, con un valor de $250.000. En tanto, las consultas podrán realizarse hasta el lunes 28 de septiembre.

Para obtener información sobre el proceso, se puede consultar al teléfono (0299) 4494900, interno 1062, o a través de los correos electrónicos [email protected] y [email protected].

Los trabajos deberán ejecutarse bajo las normas argentinas de gas y las disposiciones de ENARGAS y Camuzzi Gas del Sur, que junto con el Municipio tendrán a su cargo la inspección de la obra.