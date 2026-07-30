Camuzzi inauguró una nueva planta para reforzar el servicio de gas en Cipolletti

Ubicada en Maestro Espinosa y Lago Fonck, la empresa inauguró la nueva estación que buscará fortalecer el sistema de distribución en la ciudad.

La empresa Camuzzi puso en funcionamiento una nueva Estación Reguladora de Presión ( ERP ) en Cipolletti , ubicada en la intersección de Maestro Espinosa y Lago Fonck. La obra apunta a fortalecer el sistema de distribución de gas domiciliario.

Se trata de una infraestructura clave para acompañar el crecimiento sostenido de la ciudad, con una inversión que incluye la construcción de más de 3000 metros de gasoducto y 1300 metros de red de distribución.

El acto de inauguración contó con la participación del intendente Rodrigo Buteler , junto a autoridades de la empresa Camuzzi, entre ellos el Director General, ingeniero Hernán Pardo , y el Director de Operaciones, ingeniero Mauricio Cordiviola .

También estuvo presente el gerente de la Unidad de Negocios Comahue, arquitecto Marcelo Guiñazú. La actividad marcó un nuevo paso en la articulación entre el sector público y privado para el desarrollo de servicios esenciales.

Un impulso para el desarrollo de la ciudad

Durante el acto, el jefe comunal destacó la importancia de este tipo de obras para garantizar el crecimiento ordenado de Cipolletti. Remarcó que la infraestructura básica es fundamental para atraer inversiones y mejorar la calidad de vida.

“Una planta que permite que la ciudad crezca con infraestructura, eso es gas, luz, agua y cloacas”, expresó Buteler. En ese sentido, subrayó que el suministro energético es clave para el desarrollo productivo y urbano.

El intendente aseguró que la nueva estación brinda previsibilidad a quienes viven, trabajan o proyectan invertir en la ciudad. Señaló que el acceso a servicios básicos consolida a Cipolletti como un polo atractivo en la región.

Además, indicó que la obra permitirá avanzar con nuevas conexiones de gas en sectores en expansión, como Puente 83 y Labraña. “Sin infraestructura, Cipolletti no crece”, sintetizó el mandatario.

Tecnología y mejora en la calidad del servicio

Por su parte, el director general de Camuzzi, Hernán Pardo, resaltó la relevancia de la obra dentro del plan de inversiones de la compañía. La calificó como una de las principales intervenciones realizadas en la región.

Explicó que la planta cuenta con tecnología moderna y permitirá optimizar el suministro. “Para el usuario implica más seguridad y la posibilidad de acceder a un servicio de calidad”, afirmó el directivo.

La nueva ERP permitirá incrementar la presión en la red y reforzar los extremos del sistema de distribución, lo que se traduce en una mejora significativa en la prestación del servicio domiciliario.

Este tipo de instalaciones son esenciales para garantizar un flujo constante y eficiente, especialmente en contextos de crecimiento urbano y aumento de la demanda energética en la ciudad.

Detalles técnicos de la obra

En cuanto a las características técnicas, la obra contempla un ramal de alimentación con cañería de acero de 6 pulgadas, con una extensión de 2.840 metros y una presión operativa de 25 bar.

La red de distribución fue ejecutada en polietileno, con una longitud total de 1.160 metros. Incluye tramos de 180 mm, 125 mm y 90 mm, adaptados a las necesidades del sistema.

La estación cuenta con un salto de presión de 25 a 1,5 bar, con una capacidad de operación de hasta 10.000 metros cúbicos por hora, lo que permite atender una mayor demanda de consumo.

Además, incorpora un sistema de telemedición que facilita el monitoreo en tiempo real, optimizando la gestión y garantizando mayor seguridad en el funcionamiento de toda la red de gas.