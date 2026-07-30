Fuerte choque en cadena cerca del Tercer Puente: largas demoras para entrar y salir de Cipolletti

Tres vehículos protagonizaron un choque en cadena del lado de Cipolletti. El tránsito está colapsado y trabajan equipos de emergencia.

El impacto se produjo el acceso al Tercer Puente, del lado de Cipolletti. Fotos: Gentileza.

Un fuerte choque en cadena se registró este jueves en el acceso al Tercer Puente , del lado de Cipolletti , y generó importantes demoras tanto para quienes ingresan a la ciudad como para los que se dirigen hacia Neuquén.

En el siniestro estuvieron involucrados tres vehículos . Según los primeros datos, el impacto más fuerte lo protagonizó una Volkswagen Amarok, que habría embestido desde atrás a un auto Toyota.

La magnitud del choque quedó reflejada en los daños que sufrió la Amarok . De acuerdo con los primeros testimonios, la camioneta terminó con los airbags activados, lo que evidencia la violencia de la colisión.

Por el momento no trascendió el estado de salud de las personas involucradas ni si hubo heridos de gravedad.

Trabajaban el SIARME y Seguridad Vial

Al lugar arribó una ambulancia del SIARME para asistir a los ocupantes de los vehículos, mientras personal de Seguridad Vial ordenaba la circulación y realizaba las primeras tareas en la escena del accidente.

Piden circular con extrema precaución

Como consecuencia del choque, el tránsito se encuentra fuertemente congestionado en ambos sentidos de circulación: tanto para ingresar a Cipolletti desde Neuquén como para quienes cruzan hacia la capital neuquina.

Se recomienda a los conductores reducir la velocidad, respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar y, de ser posible, optar por vías alternativas hasta que se normalice la circulación.

Otro accidente en el día: Un camión quedó varado en la Ruta 65

Un camión de gran porte quedó varado sobre la banquina de la Ruta Provincial 65, en el tramo que une las ciudades de Allen y General Roca, por lo que las autoridades solicitaron a los automovilistas circular con extrema precaución.

Si bien el vehículo no obstruye completamente la calzada, su presencia representa un riesgo para quienes transitan por el sector, especialmente en maniobras de sobrepaso o ante condiciones de baja visibilidad.

Recomiendan disminuir la velocidad

Desde los organismos que difundieron el aviso pidieron a los conductores reducir la velocidad al aproximarse al lugar y respetar la señalización preventiva instalada en la zona.

Además, recordaron la importancia de mantener una distancia prudente con otros vehículos y conducir con atención hasta superar el sector afectado.

Dónde está el camión varado

El camión permanece sobre la banquina de la Ruta Provincial 65, entre Allen y General Roca. Hasta que sea retirado, el pedido es que quienes deban circular por ese tramo lo hagan con máxima precaución para evitar incidentes.