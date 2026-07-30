Avanza el plan integral del Complejo Deportivo: qué obras están en marcha

El plan de infraestructura y remodelación del ex Corpofrut sigue avanzando en la ciudad. ¿Cuáles son las próximas etapas?

El Municipio de Cipolltti avanza con un ambicioso plan de obras para transformar el Complejo Deportivo Municipal (ex Corpofrut), con el objetivo de mejorar la infraestructura y ampliar los servicios destinados a vecinos y vecinas que practican distintas disciplinas.

La secretaría de Obras Públicas confirmó que la primera y segunda etapa del plan integral presentan avances significativos, especialmente en el sector de vestuarios, donde la ejecución ya alcanza el 70% del total previsto.

Durante la semana en curso, las tareas se concentran en la instalación de accesorios, mesadas y trabajos de pintura exterior, lo que permitirá dejar en condiciones un área clave para el funcionamiento cotidiano del predio deportivo.

La remodelación de baños y vestuarios ya superó el 70% de avances.

Mejoras en infraestructura sanitaria

Uno de los ejes centrales de la intervención es la optimización de los espacios sanitarios. En ese marco, se avanza en la reforma de baños existentes y la incorporación de un nuevo vestuario, adaptado a las necesidades actuales.

Desde el área técnica destacaron que estas mejoras buscan garantizar condiciones seguras, funcionales e inclusivas, en línea con el crecimiento sostenido de usuarios que registra el complejo en los últimos años.

En paralelo, continúan los trabajos en el sector destinado a oficinas de la Dirección General de Deportes, que funcionará dentro del predio una vez finalizada la obra. Allí se ejecutan tareas de pintura exterior y colocación de pisos.

Además, se trabaja en el revestimiento interior de los baños correspondientes a ese sector administrativo, lo que permitirá centralizar la gestión deportiva municipal en un espacio moderno y adecuado a las demandas operativas.

Finalizaron los trabajos de colocación del nuevo piso del Gimnasio N° 2 de Cipolletti.

Un proyecto pensado a largo plazo

El plan integral no se limita a las intervenciones actuales. Desde el Municipio anticiparon que ya se proyecta una tercera etapa, que ampliará la oferta del complejo con nuevas instalaciones orientadas al entrenamiento físico.

Esta próxima fase contempla la construcción de un gimnasio destinado específicamente al trabajo de fuerza, con el objetivo de complementar las actividades deportivas que ya se desarrollan en el lugar.

La iniciativa incluye el reacondicionamiento de un sector del predio para la creación de una sala de musculación equipada, lo que permitirá diversificar las opciones disponibles para deportistas y usuarios en general.

Entre las intervenciones previstas se destaca la apertura de la fachada mediante la incorporación de aberturas de alta prestación, lo que mejorará notablemente las condiciones de iluminación natural, ventilación y confort interior.

Un espacio clave para la comunidad

El Complejo Deportivo Municipal ex Corpofrut se consolidó en los últimos años como uno de los principales puntos de encuentro para la actividad física y recreativa en la ciudad, con una amplia variedad de disciplinas.

Con estas obras, el Municipio busca no solo modernizar la infraestructura existente, sino también acompañar el crecimiento de la demanda, ofreciendo espacios de calidad que fomenten el deporte, la inclusión y la vida saludable.