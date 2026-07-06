Plan Gas Rionegrino: una inversión millonaria para conectar a más de 6.600 familias

Hay 36 obras en ejecución en 25 localidades. Permitirán ampliar el acceso al gas natural y acompañar el crecimiento urbano de las comunidades.

El barrio Puente 83 de Cipolletti es uno de los puntos en los que se trabaja en la red de gas en Río Negro.

El Gobierno de Río Negro consolida la ejecución del Programa Gas Rionegrino , una iniciativa de infraestructura clave que busca transformar las condiciones habitacionales en toda la provincia. A través de un despliegue con mirada federal, actualmente se desarrollan 36 obras en 25 localidades , enfocadas en ampliar el acceso al gas natural y acompañar el crecimiento urbano de las comunidades.

La gestión, coordinada por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos , demanda una inversión total que asciende a los $4.958.661.802 . Este financiamiento proviene de las regalías hidrocarburíferas de la provincia, un esquema de asignación política que busca volcar los ingresos obtenidos por la extracción de recursos no renovables —como petróleo y gas— directamente en obras que mejoren el día a día de los habitantes rionegrinos.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren , destacó el impacto social del programa: “Como Gobierno tenemos claro que nuestra política de Estado es dar una respuesta a la sociedad para que vivan mejor, y una muestra de ello es el Plan Gas Rionegrino con el que alcanzamos más de 6000 familias”.

El funcionario provincial remarcó además la importancia estratégica de la infraestructura troncal: “el Gasoducto de la Región Sur nos permitió llegar con el gas natural a más de 3000 familias y con las nuevas obras de extensión que se están realizando alcanzaremos una cobertura del 95% y 100% en las localidades más frías de la provincia”.

Avances técnicos y el mapa de las obras en la provincia

El ritmo de la obra pública en materia gasífera muestra un avance continuo y se divide en distintas etapas de ejecución técnica:

21 obras finalizadas: Este primer paquete ya concluyó sus tareas, llevando el servicio a las localidades de Allen , Catriel , Chichinales , Chimpay , Choele Choel , Darwin , El Bolsón , General Enrique Godoy , Guardia Mitre , Ingeniero Huergo , Mainqué , Río Colorado , General Roca , San Antonio Oeste , Sierra Grande , Viedma y Villa Regina .

8 obras en ejecución: Se registran frentes activos con distintos niveles de certificación. Destacan las ampliaciones de redes troncales en Cipolletti con un 98% de avance , Maquinchao con el 90% , Ramos Mexía con un 30% y tareas en Sierra Colorada . En este grupo también se incluye el nexo de la red de gas para la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) en San Carlos de Bariloche , una obra de $2.498.280.590 que beneficia directamente a 4.000 estudiantes y trabajadores de la institución.

7 obras próximas a iniciar: La planificación a corto plazo contempla un paquete presupuestario de $2.460.381.212 destinado a nuevos tramos licitados o en proceso de licitación. De ellos, cinco ya realizaron la apertura de sobres frente a los vecinos para beneficiar a 417 familias, mientras que restan concretarse dos aperturas para 387 hogares más. Los trabajos cubrirán diversos sectores de Ingeniero Jacobacci, Comallo, Pilcaniyeu, y barrios específicos de Allen, El Bolsón y Chichinales.

El impacto histórico en la Región Sur

La construcción del Gasoducto de la Región Sur marcó un quiebre en la calidad de vida de las zonas habitualmente más afectadas por las bajas temperaturas invernales. Al combinarse con las extensiones de red actuales, el sistema ya conecta a más de 3.000 familias de la estepa rionegrina.

Con el progreso de los trabajos en marcha, el alcance del servicio esencial está cerca de ser total en los puntos más vulnerables. La localidad de Los Menucos ya cuenta con el 100% de su población conectada a la red de gas natural. En tanto, una vez concluidas las tareas planificadas, Ramos Mexía y Maquinchao rozarán también la cobertura total, mientras que Sierra Colorada alcanzará el 95% de los hogares abastecidos.