La cámara la marcó y la Policía actuó: cayó en Cipolletti una Hilux con pedido de secuestro

El sistema LPR del 911 detectó una Toyota Hilux buscada por la Justicia de Roca y el vehículo fue interceptado cerca del Puente 83.

Las Cámaras Lectoras de Patentes (LPR) del Sistema 911 RN Emergencias volvieron a ser clave en un procedimiento policial en Cipolletti . Todo comenzó cuando una cámara ubicada sobre calle Maestro Espinoza detectó el paso de una Toyota Hilux blanca y emitió una alerta automática.

Los operadores del 911 verificaron de inmediato la información en las bases oficiales y confirmaron que la camioneta tenía un pedido de secuestro vigente desde septiembre de 2025, en el marco de una investigación judicial con intervención de la Comisaría 31° de General Roca.

Con la confirmación del pedido judicial, se dio aviso a los móviles policiales que realizaban tareas preventivas en la zona. Minutos después, los efectivos lograron localizar e interceptar la camioneta a pocos metros del Puente 83 .

El vehículo era conducido por un hombre de 41 años domiciliado en Roca. Tras el procedimiento, se dio intervención a la autoridad judicial para continuar con las actuaciones correspondientes.

El rol clave de las cámaras LPR

Desde el Sistema 911 destacaron que este nuevo resultado vuelve a poner en valor el aporte de las cámaras lectoras de patentes, una herramienta que funciona de manera permanente para detectar vehículos con medidas judiciales vigentes.

Combinadas con la tarea de los operadores y la rápida respuesta de los móviles policiales, estas tecnologías fortalecen la prevención, agilizan las intervenciones y contribuyen a mejorar la seguridad en la comunidad.

Otro caso en el que las cámaras fueron determinantes

Hace una semana, un hombre pensó que la oscuridad de la madrugada sería su mejor aliada. Caminaba despacio, con una escalera, intentando fundirse con el silencio de las calles vacías. Pero las cámaras del sistema 911 lo seguían paso a paso, registrando cada movimiento con una precisión que ninguna sombra puede ocultar.

La escena ocurrió en El Bolsón, en la intersección de las calles Sarmiento y Azcuénaga, cerca de las tres de la madrugada del viernes. Un operador del centro de monitoreo detectó a un hombre que se desplazaba por la vía pública con una escalera en su poder. La actitud del joven generó sospechas de inmediato y puso en marcha un operativo que terminó con su detención por hurto en grado de flagrancia.

Desde el centro de monitoreo, el operador de 911 RN Emergencias mantuvo la vigilancia mientras el sospechoso avanzaba en dirección oeste por la avenida Sarmiento. Cada cuadra recorrida quedó registrada. Cada giro, cada pausa, cada intento por alejarse del foco de las cámaras fue documentado en tiempo real, construyendo un seguimiento continuo que sería determinante para el procedimiento policial.

De manera simultánea, el personal del sistema de emergencias alertó a efectivos de la Comisaría 12° de El Bolsón, que se movilizaron de inmediato hacia el sector. Mientras los móviles avanzaban, los operadores continuaban aportando información precisa sobre la ubicación y los movimientos del hombre, funcionando como una guía en tiempo real para los uniformados que se desplazaban por las calles.

Cuando las cámaras volvieron a ubicar al sospechoso instantes después, algo había cambiado: ya no llevaba la escalera consigo. Lejos de entorpecer el procedimiento, ese dato fue clave. Los operadores transmitieron la novedad a los efectivos policiales, quienes lograron interceptar al joven sobre la avenida Sarmiento y lo consultaron por el paradero del elemento.

El hombre de 24 años no tuvo más alternativa que señalar la esquina donde había dejado la escalera. Acompañado por los uniformados, se trasladó hasta el lugar indicado, donde el objeto fue hallado, secuestrado y sumado al expediente como evidencia. El intento por deshacerse del elemento no fue suficiente para borrar lo que las cámaras ya habían registrado.