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Dolor en Cipolletti por la muerte de una querida vecina

"Mamita, gracias por tanto, fuiste una guerrera", el emotivo mensaje de una de sus hijas. La velan hasta este domingo a la mañana.

Dolor en Cipolletti por la muerte de una querida vecina

Tristeza y dolor en Cipolletti por la muerte de María del Carmen Vázquez de Altamirano, una estimada vecina de la ciudad que partió a los 71 años, dejando un profundo vacío en su familia y en todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerla.

Su partida generó numerosas muestras de afecto y acompañamiento para sus seres queridos en este difícil momento. Su esposo Mario, junto a sus hijos Rosana, Claudio, Romina, Martín y Emilia, además de sus hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares, elevaron una sentida oración en su memoria.

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Un legado de amor y fortaleza

A través de las redes sociales y los mensajes de despedida, el dolor se transformó en gratitud hacia una mujer que dedicó su vida a los suyos. El testimonio de una de sus hijas resumió a la perfección el sentir de toda la familia, destacando su fortaleza inquebrantable:

"Mamita, gracias por tanto. Fuiste una guerrera hasta el final. Gracias por tu ejemplo, te amamos. Tu esposo, hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos".

Último adiós

Los restos de María del Carmen son velados en las salas de la empresa Cueto, en el horario de 23:00 a 09:00 hs. Una vez finalizado el velatorio, quedarán a resguardo para su posterior cremación.

Vecinos, amigos y allegados se acercan a brindar sus condolencias a una familia muy querida de la localidad, "despidiendo a una madre y abuela ejemplar".

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