Dolor en el Valle Medio: quién era la víctima del accidente fatal

El hombre de 38 años conducía una moto por la Ruta 22. Se presume que chocó una camioneta de atrás y al caer al piso lo arrolló un camión.

Gastón Valdebenito conducía una moto y falleció en el accidente del miércoles por la noche en la Ruta 22, en el Valle Medio rionegrino. Era un apreciado vecino de Belisle. Trabajaba de portero escolar y bailaba folclore.

El accidente de tránsito registrado durante la noche del miércoles en el Valle Medio en el que estuvieron envueltos tres vehículos produjo el fallecimiento de un conocido vecino de la localidad de Coronel Belisle

El fatal siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 1030 de la Ruta Nacional 22. Según consignan medios de la región, un motociclista impactó contra la parte trasera de una camioneta Ford Ecosport que circulaba en su misma dirección, y al caer al pavimento el conductor de la moto fue arrollado por un camión.

La víctima fue identificada como Gastón Alfredo Valdebenito , de 38 años de edad, quien se desempeñaba laboralmente como portero en la Escuela N° 78 y había formado parte del Elenco Folklórico Rionegrino como bailarín, informó el sitio 7enpunto.com.

La noticia de la tragedia generó un profundo pesar en esa comunidad, lo que se vio reflejado en las redes sociales que sentidos mensajes y muestras de afecto publicados en las últimas horas. Los posteos lo recuerdan como una persona, alegre, de gran calidez humana y comprometido con las actividades culturales.

Choque fatal moto Belisle

Desde el Elenco Folklórico Rionegrino compartieron un emotivo mensaje: “Despedimos a nuestro ex bailarín Gastón Valdebenito. Acompañamos a su familia en tan doloroso momento. Te vamos a recordar siempre con tu hermosa sonrisa y tus ganas incansables de seguir danzando”.

También desde el perfil oficial de la Escuela N° 78 lo despidieron en un comunicado con mucho afecto: "Con mucho pesar y gran dolor, comunicamos la suspensión de clases ante el fallecimiento de nuestro querido portero Gastón Valdebenito. Nuestra institución educativa acompaña y abraza ante su dolorosa partida a cada miembro de su familia, hijos, amigos, conocidos, vecinos, compañeros de estudio y de trabajo y comunidad de Belisle. Siempre estarás en nuestros corazones y te recordaremos afectuosamente querido Gastón".

Primeros datos del accidente

De acuerdo a los datos recogidos en el lugar por radio Radio Municipal de Luis Beltrán, la Policía tomó conocimiento del accidente alrededor de las 22, por lo que de inmediato fueron hasta el lugar, donde a escasos 10 kilómetros 24 horas antes se había producido otra tragedia vial también con un fallecido.

Los efectivos se encontraron con una escena en la que había tres vehículos: una camioneta Ford Ecosport, un camión Iveco con un semirremolque cisterna que transportaba asfalto, y una motocicleta Motomel de 150 cc.

El conductor de la camioneta, un hombre de 54 años que viajaba acompañado por su esposa, relató que sintió un fuerte impacto en la parte trasera del vehículo, lo que lo obligó a detener su marcha en la banquina. Momentos después, el chofer del camión -que circulaba desde Bahía Blanca hacia General Roca- intentó descender también hacia la banquina y se encontró imprevistamente con el motociclista, quien aparentemente ya se había caído previamente de su rodado sobre el asfalto. El camionero manifestó que la moto no tenía luces encendidas, lo que imposibilitó verla a tiempo.

Muerto choque moto auto y camión

Como consecuencia del violento impacto, el conductor de la moto quedó atrapado debajo del semirremolque y falleció en el acto. Por su parte, los ocupantes de los otros vehículos resultaron ilesos.

En el caso tomó intervención la fiscal de turno, Analía Álvarez, quien dispuso que el Gabinete de Criminalística y un perito accidentológico trabajaran en el lugar para determinar la mecánica exacta del hecho. El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue del Hospital de Choele Choel para la realización de las pericias de rigor.

Segundo hecho fatal en 24 horas

El martes por la noche, minutos antes de las 22:30, un Toyota Corolla chocó contra un camión que circulaba en su misma dirección. Por el impacto, falleció el conductor del auto en tanto que su esposa y su hija, sufrieron heridas de distinta consideración y habían sido hospitalizadas.

El incidente se produjo a la altura del kilómetro 1040, a la altura de Chimpay. Medios de esa región informaron que ni bien el personal policial fue alertado del hecho, concurrieron al lugar y constataron, en medio de la oscuridad, que habían impactado el rodado menor y un camión Volkswagen con semirremolque.

La víctima fatal fue José Luis Bova, de 52 años, un reconocido árbitro de basquet domiciliado en la localidad de Rada Tilly, Chubut. Ahora se suma la muerte del vecino de Belisle.