Incidentes en la Plaza San Martín y un choque tras el partido de Argentina

Un grupo de jóvenes alcoholizados arrojó botellas a la Policía en la Plaza San Martín y un choque vehicular se registró en Alem y Córdoba tras el partido.

La Policía avanzó en la dispersión de un grupo de jovenes alcoholizados que arrojaban botellas tras los festejos de la Selección Argentina en Cipolletti.

Durante varias horas, incluso entrada la madrugada del sábado, los festejos de los cipoleños se extendieron tras el triunfo de la Selección Argentina ante Cabo Verde. El centro de la ciudad comenzó a coparse de hinchas, familias enteras, grupos de amigos, solteros y hasta con mascotas.

Todos se acercaron para cantar, saltar y seguir disfrutando las victorias de Argentina en la Copa del Mundo 2026 . Sin embargo, hacia la medianoche, el alcohol comenzó a hacer efecto en algunos presentes, que pasaron de festejar a protagonizar incidentes y una situación de tensión con la Policía .

Según confirmó la Unidad 4ta a LM Cipolletti , cerca de las 00:30 los uniformados debieron avanzar para dispersar y retirar de la Plaza San Martín a un grupo de jóvenes. De un momento a otro, comenzaron a arrojar botellas y otros elementos contra los efectivos policiales presentes en el lugar.

"Se produjeron algunos incidentes, lo que llevó a que se movilice lo último que quedaba en la plaza, que en su mayoría eran jóvenes alcoholizados, donde los mismos arrojaban botellas y otros elementos", mencionaron desde la comisaría. Además, confirmaron que no hubo que lamentar personas lesionadas durante el operativo.

"Al final, salió bastante bien", resumió el jefe de la Unidad 4ta, Diego Domínguez, tras el despliegue policial. En los días previos se había coordinado un operativo especial junto a otras divisiones y dependencias, en articulación con áreas del municipio local, para resguardar a quienes salieron a festejar.

En Alem y Córdoba, dos vehículos chocaron durante los festejos.

Un choque a la hora de los festejos

Mientras el centro se copaba de cipoleños para festejar, otros llegaban en sus vehículos desde distintos barrios de la ciudad. Una vez finalizado el partido, el movimiento vehicular en las calles céntricas se intensificó notablemente, generando maniobras riesgosas entre tanto tránsito acumulado.

En la intersección de Alem y Córdoba, un choque por aproximación tuvo lugar cerca de las 22:50 entre dos vehículos particulares. Un Suzuki Fun color gris impactó contra otro rodado sobre calle Alem, a escasos metros de una estación de servicio ubicada en esa zona.

El impacto provocó daños materiales visibles en el frente del Suzuki, lo que obligó a la intervención de personal de Tránsito Municipal junto a efectivos policiales. Durante algunos minutos, el tránsito debió desviarse por calle Córdoba mientras se realizaban las tareas correspondientes en el lugar del siniestro.

La Policía y Tránsito desviaron a los automovilistas durante el procedimiento.

Pese a la magnitud de los festejos y a los distintos episodios registrados en simultáneo, tanto en la plaza como en las calles del centro, no se informaron personas heridas de gravedad durante toda la jornada.

El operativo especial coordinado días antes entre la Policía de Río Negro, fuerzas especiales y el municipio permitió contener los incidentes sin mayores consecuencias.