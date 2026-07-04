Operativos policiales en el Alto Valle: madrugada accidentada en la región

Una secuencia de accidentes tuvieron lugar en la madrugada de este sábado en la región a lo que se le sumaron operativos especiales por parte de la Policía rionegrina.

Múltiples accidentes se registraron en el Alto Valle durante la madrugada del sábado.

Un procedimiento policial realizado en la tarde del viernes permitió secuestrar un vehículo con pedido vigente en Cinco Saltos . El operativo se activó tras una alerta emitida por el sistema de monitoreo del 911.

Según se informó, cerca de las 15:17 el personal detectó que un Renault Sandero rojo circulaba por calle Rivadavia en dirección a Antártida Argentina. Al verificar los datos del dominio en el sistema de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor, se confirmó que tenía pedido de secuestro desde agosto de 2019.

Ante esta situación, efectivos policiales procedieron a interceptar el rodado y trasladarlo a la Unidad 7°. La conductora fue imputada por el delito de encubrimiento y se dio intervención a la Fiscalía de turno para avanzar con las actuaciones correspondientes.

El procedimiento se desarrolló sin incidentes y permitió recuperar un vehículo que era requerido por la Justicia desde hacía casi siete años, en el marco de una causa vinculada a la Jefatura de Policía de Río Negro.

Tres accidentes en la madrugada tras los festejos por la Selección

En paralelo, la madrugada estuvo marcada por varios siniestros viales ocurridos luego de los festejos por la clasificación de la Selección argentina a los octavos de final del Mundial. Los episodios se registraron en distintos puntos y, afortunadamente, no hubo heridos de gravedad.

El primero de los accidentes ocurrió a la 1:15 en la intersección de calles Blumetti y Sargento Cabral. Allí, un Chevrolet Astra que circulaba en sentido oeste-este fue impactado desde atrás por un Honda Civic. Como consecuencia, solo se registraron daños materiales en ambos vehículos.

Minutos más tarde, a la 1:21, se produjo un segundo siniestro en la esquina de General Paz y Güemes. En ese lugar colisionaron un sedán y un Toyota Corolla. Al igual que en el primer caso, no hubo personas lesionadas y los daños fueron únicamente materiales.

El tercer accidente tuvo lugar alrededor de las 5:00 en calle Ramos Mejía al 2095. Un Volkswagen Gol Trend gris derrapó y terminó impactando contra un poste de luz. El conductor quedó inicialmente atrapado dentro del habitáculo, aunque logró salir por sus propios medios.

Personal de salud asistió al automovilista en el lugar y constató que presentaba lesiones leves. El hecho no requirió traslado de urgencia, aunque se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro.

Operativo exitoso en Fernández Oro para prevenir incidentes

En Fernández Oro, en tanto, la Comisaría 26 desplegó un operativo especial de prevención y seguridad con motivo del partido entre Argentina y Cabo Verde, que culminó con el triunfo del equipo nacional y posteriores celebraciones en la vía pública.

El dispositivo contó con tres móviles policiales, dos de ellos ubicados en puntos estratégicos como Catriel y Roca, y Bahía Blanca con avenida César Cipolletti. El objetivo principal fue evitar que la multitud se desplazara hacia el centro y zonas comerciales.

Estefania Petrella

Gracias a esta planificación, los festejos se concentraron en la Plaza María Elena Walsh, lo que permitió ordenar la circulación y reducir riesgos. La medida también buscó prevenir posibles daños a comercios y bienes públicos en sectores más concurridos.

Además, se sumó la colaboración de personal de Tránsito Municipal y cuatro motocicletas de la Brigada Motorizada de Apoyo, que reforzaron los controles en la zona. La presencia conjunta permitió brindar respuestas rápidas ante cualquier eventualidad.