Preventivo: la Policía ya se encuentra en el centro de Cipolletti

En Cipolletti se despliega un importante operativo de seguridad y cortes de calle: por dónde son los desvíos.

Se registran cortes y desvíos al tránsito en el centro de Cipolletti.

El centro de Cipolletti ya presenta cortes de tránsito preventivos. La medida responde al operativo especial diagramado por el municipio ante el partido de la Selección Argentina frente a Cabo Verde , por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El dispositivo se ejecuta en conjunto con la Policía de Río Negro , fuerzas especiales, personal de tránsito municipal e inspectores de comercio. Contempla patrullaje permanente en distintos puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de evitar incidentes y garantizar que los eventuales festejos se desarrollen con seguridad para todos los vecinos.

A través de la Secretaría de Fiscalización, el municipio informó que los desvíos de tránsito preventivos rigen en las intersecciones de España e Yrigoyen, y de Roca y Miguel Muñoz. También se aplican restricciones en los alrededores del microcentro, por lo que se solicita a los conductores circular con extrema precaución.

El dispositivo se definió tras una reunión de coordinación entre la Policía de Río Negro y el Municipio, realizada el jueves. El comisario Diego Domínguez, jefe de la Unidad 4ta, confirmó a LM Cipolletti que participarán tránsito municipal, la Regional 5ta, la Brigada Motorizada de Apoyo, el Coer y refuerzos de unidades vecinas.

El cuadrante de fiscalización se concentra en inmediaciones de la Plaza San Martín, epicentro habitual de los festejos futboleros. Allí se busca controlar especialmente el uso de pirotecnia, prohibida por la Ordenanza "Pirotecnia Cero", y la circulación de motos con caños de escape adulterados, vedada por la Ordenanza 491/23.

Durante la noche del viernes, se llevan adelante desvíos preventivos y refuerzos en el casco céntrico. Antonio Spagnuolo

Antecedentes que motivaron el refuerzo

La decisión de intensificar los controles surge tras los festejos del sábado pasado, cuando cientos de vecinos se agolparon en el centro pero muchos debieron retirarse por el estruendo de fuegos artificiales y el ruido de escapes modificados. A esto se sumó la circulación de alcohol entre los presentes en la vía pública.

Por ese motivo, las autoridades remarcaron que rige de manera estricta la ley de Alcohol Cero al conducir. El objetivo central del operativo es evitar complicaciones mayores durante los festejos y asegurar que, de producirse, transcurran de manera ordenada y sin riesgos para peatones ni automovilistas.

Un plan que ya arroja resultados

Los cortes de este viernes se enmarcan en el plan integral que impulsa el intendente Rodrigo Buteler bajo la consigna "Menos ruidos, más seguridad". Los operativos sorpresa recorren distintos puntos de la ciudad de forma itinerante, apuntando especialmente contra infracciones vinculadas al tránsito y la contaminación acústica.

El último fin de semana, esos procedimientos dejaron un saldo de siete motocicletas y dos vehículos secuestrados por falta de documentación. También se detectaron conductores alcoholizados y se retiraron de circulación motos con escapes modificados que generaban ruidos por encima de los límites legales permitidos.

La Policía de Río Negro desplegará un operativo especial tras el partido de la Selección Argentina. Estefania Petrella

Trabajo articulado entre áreas municipales

Desde la Secretaría de Fiscalización remarcaron que estos controles contribuyen a preservar el orden público y la seguridad vial, evitando situaciones de riesgo y garantizando que los posibles festejos se desarrollen en un entorno cuidado para toda la comunidad cipoleña.

Además, el operativo permite asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes y fortalecer el trabajo conjunto entre las distintas áreas municipales y las fuerzas de seguridad. Buteler destacó especialmente la colaboración de la Brigada Motorizada de Apoyo y la Policía de Río Negro en cada despliegue territorial.

Las autoridades adelantaron que los controles preventivos continuarán replicándose de manera aleatoria, en diferentes días, horarios y barrios de Cipolletti, más allá del resultado que consiga la Selección Argentina esta noche ante Cabo Verde en el Mundial.