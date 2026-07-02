Cipolletti despliega un operativo especial ante un nuevo partido de la Selección

Policía y Municipio coordinan controles para prevenir excesos durante los festejos por el Mundial. Dónde se desplegará el operativo de este viernes.

La Policía y el Municipio reforzarán los controles este viernes ante un eventual triunfo de la selección argentina.

Este viernes desde las 19, la ciudad se detendrá cuando la Selección Argentina enfrente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final de Mundial 2026 . Como en cada partido anterior, se espera una importante concentración en puntos estratégicos de Cipolletti y, en caso e un triunfo, mucho movimiento en las calles.

Los festejos se concentran históricamente sobre las calles General Roca y España , epicentro tradicional de la algarabía futbolera local. Sin embargo, esa alegría viene acompañada de excesos reiterados que las autoridades buscan controlar antes de que se repita un nuevo capítulo de festejos masivos.

Entre las principales infracciones detectadas figura el uso de pirotecnia , expresamente prohibida por la Ordenanza 462-22 conocida como "Pirotecnia Cero". También se registra circulación de motocicletas con caños de escape adulterados , conducta vedada por la Ordenanza 491/23 vigente en el ejido municipal.

Durante los festejos de la última medianoche del sábado, cientos de vecinos se agolparon en el casco céntrico, pero muchos optaron por retirarse ante el estruendo de fuegos artificiales y el ruido de los escapes modificados. A esto se sumó la circulación de alcohol entre los presentes.

Festejos Argentina-Jordania 4 El sábado, los cipoleños festejaron hasta la madrugada en el centro. Antonio Spagnuolo

El operativo para este viernes

Ante ese escenario, este jueves se realizó una reunión de coordinación entre la Policía de Río Negro y el Municipio de Cipolletti. El objetivo fue diseñar tareas de prevención y cuidado ciudadano de cara a un eventual triunfo de la "Scaloneta" este viernes.

El comisario Diego Domínguez, jefe de la Unidad Cuarta, confirmó a LM Cipolletti los alcances del operativo. "Mantuvimos reunión con el Municipio local y hemos coordinado un operativo especial para este viernes", señaló el jefe policial sobre el dispositivo conjunto.

Según precisó Domínguez, del operativo participará tránsito municipal junto a personal de la Regional Quinta, la Brigada Motorizada de Apoyo, el Coer y refuerzos de unidades policiales vecinas. El cuadrante de control estará concentrado en inmediaciones de la Plaza San Martín y sus alrededores inmediatos.

La prioridad del dispositivo será evitar complicaciones mayores durante los festejos y garantizar que se desarrollen de manera segura para todos los participantes. Las autoridades remarcaron que rige de manera estricta la ley de Alcohol Cero al conducir en todo el territorio provincial.

COMISARIA CUARTA DE NOCHE (3) La Unidad Regional 5° desplegará un operativo en conjunto con otras áreas. Estefania Petrella

Operativos sorpresa: un plan que ya arroja resultados

El control de este viernes se enmarca en un plan integral que se viene desplegando en la ciudad bajo la premisa "Menos ruidos, más seguridad". Los operativos sorpresa recorren distintos puntos estratégicos de la ciudad de forma itinerante y aleatoria.

El último fin de semana, los procedimientos dejaron un saldo de siete motocicletas y dos vehículos secuestrados por falta de documentación. También se detectaron conductores alcoholizados y se retiraron de circulación motos con caños de escape modificados que generaban ruidos fuera de los límites legales permitidos.

"Continuamos con los operativos sorpresa en distintos puntos de la ciudad", detalló Rodrigo Buteler a través de sus canales oficiales. El jefe comunal apuntó especialmente contra las motos con escapes que, según explicó, atentan contra el descanso de los propios vecinos.

Operativos sorpresa Tránsito municipal controlará a conductores para asegurar las ordenanza de Alcohol Cero al conducir y la prohibición de escapes adulterados en motocicletas.

Tolerancia cero a las infracciones

Desde el Ejecutivo municipal remarcaron que el objetivo de estas intervenciones es garantizar calles más seguras y erradicar conductas peligrosas, como conducir alcoholizado o generar contaminación acústica que afecta el descanso y la salud de la comunidad.

Buteler destacó el trabajo articulado entre las fuerzas de seguridad, con mención especial para la Brigada Motorizada de Apoyo y la Policía de Río Negro. Ambas instituciones prestan colaboración fundamental en cada despliegue que se realiza en la ciudad.

Las autoridades adelantaron que los controles preventivos continuarán replicándose de manera aleatoria, en distintos días, horarios y barrios de Cipolletti, más allá del resultado que consiga la Selección Argentina este viernes ante Cabo Verde.