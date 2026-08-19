Protección Civil sumó seis nuevos especialistas en atención de traumas

Los integrantes completaron una capacitación internacional en trauma prehospitalario y quedaron certificados para reforzar la respuesta ante emergencias y siniestros viales.

Más preparados para una emergencia, seis miembros de Protección Civil sumaron una valiosa capacitación para Cipolletti.

La dirección de Protección Civi l de Cipolletti fortaleció su capacidad de respuesta ante emergencias y siniestros viales con la capacitación de seis nuevos proveedores certificados en Soporte Vital de Trauma Prehospitalario para Primer Respondiente.

La formación correspondió al curso TFR-PHTLS , una capacitación especializada que permite incorporar herramientas para actuar durante los primeros minutos posteriores a un episodio traumático, antes de la llegada de los servicios médicos de emergencia.

El entrenamiento estuvo avalado por la Asociación Nacional de Técnicos en Emergencias Médicas (NAEMT), una organización reconocida internacionalmente por sus programas de formación destinados a mejorar la atención prehospitalaria y la respuesta ante situaciones críticas.

Antonio Spagnuolo

Una capacitación teórico-práctica

El curso tuvo una duración total de 13 horas y combinó contenidos teóricos con prácticas orientadas a situaciones de emergencia. Durante la jornada, el personal de Protección Civil incorporó y actualizó conocimientos fundamentales para intervenir ante pacientes traumatizados.

La capacitación tomó como referencia los protocolos internacionales establecidos en la décima edición del manual PHTLS, uno de los principales materiales utilizados para la formación en atención prehospitalaria de personas que sufrieron distintos tipos de traumatismos.

El objetivo central fue preparar a los primeros respondedores para evaluar rápidamente una situación, identificar las condiciones que pueden representar un riesgo inmediato para la vida y aplicar las primeras medidas de asistencia mientras se aguarda la atención médica especializada.

De esta manera, los seis integrantes que completaron la formación obtuvieron la certificación como proveedores TFR-PHTLS, ampliando las capacidades técnicas disponibles dentro del área municipal para intervenir frente a emergencias.

Estefania Petrella

El rol de los primeros respondientes

El soporte vital de trauma prehospitalario para primer respondiente está pensado específicamente para personas que pueden encontrarse entre las primeras en llegar al lugar de un accidente o emergencia con pacientes traumatizados.

En esos primeros momentos, la actuación organizada puede resultar determinante para preservar la vida y evitar el agravamiento de las lesiones. Por eso, el entrenamiento apunta a brindar herramientas concretas para una respuesta rápida, segura y basada en protocolos.

La formación también contempla el reconocimiento inicial del paciente traumatizado y la aplicación de procedimientos de emergencia antes de que intervengan los equipos médicos especializados. El enfoque busca ordenar la respuesta y reducir riesgos durante la asistencia.

Para los equipos de Protección Civil, este tipo de conocimientos adquiere especial importancia debido a la participación habitual del área municipal en operativos, accidentes, siniestros viales y otras situaciones que requieren una primera intervención.

Más herramientas para las emergencias en Cipolletti

Con la incorporación de seis nuevos proveedores certificados, Protección Civil municipal amplió la cantidad de integrantes capacitados específicamente para actuar ante situaciones de trauma. La actualización permite fortalecer la preparación del organismo frente a distintos escenarios de emergencia.

La formación especializada apunta además a mejorar la coordinación durante las intervenciones y a que el personal pueda aplicar procedimientos reconocidos internacionalmente. Esto resulta especialmente relevante en incidentes donde los primeros minutos pueden ser decisivos.

Desde el área municipal destacaron que la capacitación forma parte del objetivo de brindar una respuesta cada vez más profesional, segura y eficiente ante las emergencias que puedan registrarse en la ciudad.