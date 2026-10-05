Cipolletti abre la inscripción para un curso presencial de asistente administrativo contable
Abren la inscripción para un curso presencial de asistente administrativo contable en Cipolletti. La capacitación es gratuita y con cupos limitados.
A través de la dirección de Capacitación y Empleo, se anunció la realización del curso de “asistente administrativo contable y gestión documental”. La propuesta busca capacitar a vecinos sin experiencia previa en herramientas técnicas e instruir habilidades concretas para facilitar su inserción laboral rápida.
La inscripción presencial se llevará a cabo el miércoles 7 de octubre, de 11 a 12, en el Centro de Promoción Comunitaria del barrio Pichi Nahuel, ubicado en la intersección de Pasaje Los Inmigrantes y América. Los cupos son limitados y la convocatoria está destinada a personas de entre 18 y 65 años con domicilio registrado en Cipolletti.
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Requisitos y modalidad de cursado
Para participar, los postulantes deben contar con el secundario completo (presentando fotocopia o foto del analítico) y disponer de una computadora portátil. La formación está orientada a una metodología accesible, enfocada en situaciones reales de trabajo por sobre la teoría técnica compleja, adaptándose a personas con o sin formación previa.
El cursado presencial se dictará en la sede de la UFLO (Universidad de Flores), ubicada en Mengelle 8, los días miércoles y viernes de 19 a 21. El programa comprende 10 encuentros en total, con fecha de inicio el jueves 14 de octubre y cierre previsto para el viernes 13 de noviembre.
La capacitación estará a cargo de Karin Carrillo Dumulef, licenciada en Administración y titular de la consultora “Araucaria”.
Herramientas prácticas para la inserción laboral
El trayecto formativo tiene como fin preparar a los asistentes para desempeñarse en puestos iniciales como administrativos contables, data entry, recepción, control documental y asistencia operativa.
Durante el taller, los participantes aprenderán a organizar documentación física y digital, aplicar técnicas de gestión administrativa, utilizar planillas de control y manejar herramientas informáticas como Microsoft Excel y Google Drive.
El temario incluye además el uso profesional del correo electrónico, tareas de recepción y atención al público, gestión de vencimientos y seguimiento documental. Como preparación para el mercado de trabajo, los alumnos también aprenderán a elaborar un currículum vitae profesional, afrontar entrevistas laborales y comprender el funcionamiento integral de una oficina.
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