Cipolletti abre la inscripción para un curso presencial de asistente administrativo contable

Abren la inscripción para un curso presencial de asistente administrativo contable en Cipolletti. La capacitación es gratuita y con cupos limitados.

El Municipio de Cipolletti abre inscripción a un curso gratuito con salida laboral.

A través de la dirección de Capacitación y Empleo , se anunció la realización del curso de “asistente administrativo contable y gestión documental” . La propuesta busca capacitar a vecinos sin experiencia previa en herramientas técnicas e instruir habilidades concretas para facilitar su inserción laboral rápida.

La inscripción presencial se llevará a cabo el miércoles 7 de octubre , de 11 a 12 , en el Centro de Promoción Comunitaria del barrio Pichi Nahuel , ubicado en la intersección de Pasaje Los Inmigrantes y América . Los cupos son limitados y la convocatoria está destinada a personas de entre 18 y 65 años con domicilio registrado en Cipolletti .

Para participar, los postulantes deben contar con el secundario completo (presentando fotocopia o foto del analítico) y disponer de una computadora portátil. La formación está orientada a una metodología accesible, enfocada en situaciones reales de trabajo por sobre la teoría técnica compleja, adaptándose a personas con o sin formación previa.

El cursado presencial se dictará en la sede de la UFLO (Universidad de Flores), ubicada en Mengelle 8, los días miércoles y viernes de 19 a 21. El programa comprende 10 encuentros en total, con fecha de inicio el jueves 14 de octubre y cierre previsto para el viernes 13 de noviembre.

Las clases del curso serán en la sede de la UFLO en Cipolletti. Estefania Petrella

La capacitación estará a cargo de Karin Carrillo Dumulef, licenciada en Administración y titular de la consultora “Araucaria”.

Herramientas prácticas para la inserción laboral

El trayecto formativo tiene como fin preparar a los asistentes para desempeñarse en puestos iniciales como administrativos contables, data entry, recepción, control documental y asistencia operativa.

Durante el taller, los participantes aprenderán a organizar documentación física y digital, aplicar técnicas de gestión administrativa, utilizar planillas de control y manejar herramientas informáticas como Microsoft Excel y Google Drive.

El temario incluye además el uso profesional del correo electrónico, tareas de recepción y atención al público, gestión de vencimientos y seguimiento documental. Como preparación para el mercado de trabajo, los alumnos también aprenderán a elaborar un currículum vitae profesional, afrontar entrevistas laborales y comprender el funcionamiento integral de una oficina.