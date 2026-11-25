El Municipio despliega máquinas y cuadrillas en distintos puntos de la ciudad. Hay tareas de nivelación, bacheo y reparación de cordones.

Calles de Cipolletti: qué barrios y sectores tendrán trabajos viales esta semana.

El Municipio de Cipolletti continúa con un operativo de mantenimiento vial que alcanza a distintos barrios y calles de la ciudad. Los trabajos incluyen el uso de máquinas para mejorar las calles de tierra, además de reparaciones con hormigón y pavimento en sectores de circulación.

Las tareas se desarrollan a través de las secretarías de Servicios Públicos y Obras Públicas, con intervenciones que buscan mejorar la transitabilidad y la seguridad vial.

Este miércoles 25 de noviembre, los equipos municipales realizan tareas de perfilado y nivelación de calles de tierra en Costa Norte, 1224 Viviendas, María Elvira, calle Santa Cruz, Rural B15 y los barrios 2 y 10 de Febrero.

Los trabajos permiten acondicionar las calzadas y mejorar las condiciones de circulación en sectores que necesitan mantenimiento periódico.

La actividad se suma a las intervenciones realizadas durante la jornada anterior, cuando las máquinas también trabajaron en Costa Norte, María Elvira, Ecuador, B15 y Turrín.

Bacheo, cordones y reparaciones en otras calles

Además del mantenimiento de las calles de tierra, el Municipio lleva adelante distintas obras de infraestructura urbana.

Entre los trabajos previstos para este miércoles se encuentran la construcción de cabezas de cordón cuneta sobre Manuel Estrada, entre Falucho y Venezuela, y tareas de hormigonado y reparación de cordones en calle Alem, entre Sáenz Peña y Brentana, y en la colectora César Cipolletti.

Durante la jornada anterior también se realizaron reparaciones y bacheo con pavimento flexible sobre Perú, entre Manuel Estrada y José Hernández, y en González Larrosa, entre Juan D. Perón y La Esmeralda.

Por otra parte, se ejecutaron trabajos de reparación de la ciclovía sobre Alem, entre Sáenz Peña y Brentana, mientras que en Manuel Estrada avanzaron con la colocación de moldes para construir cabezas de cordón cuneta.

Un operativo que continúa en distintos sectores

Las intervenciones forman parte del cronograma municipal de mantenimiento de calles y espacios de circulación. Los trabajos se distribuyen en diferentes puntos de Cipolletti y contemplan tanto el acondicionamiento de calzadas de tierra como la reparación de infraestructura existente.